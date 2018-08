Verehrt und verflucht

Fremont.Der Mann strengt an. Darin sind sich die überarbeiteten Beschäftigten in den Tesla-Produktionshallen von Fremont einig mit den Investoren, die sich fragen, wann der große Selbstdarsteller endlich Geld verdient. Und auch die Reporter, die über ihn schreiben, hält er mit immer neuen Ideen und Tweets auf Trab. Selbst wirkt er nicht minder angestrengt. Die dunklen Ringe unter den Augen ließen die Pupillen in den vergangenen Tagen noch stechender hervortreten als gewöhnlich.

Vielleicht hat er gerade wieder in seinem Büro in den kalifornischen Werkshallen geschlafen, auf dem Dach der Giga-Batterien-Fabrik in Nevada gecampt oder in der Hitze der Lackiererei bei der Fertigung mit angepackt, damit er das ehrgeizige Produktionsziel von 5000 Tesla der Modellserie 3 erreicht. Wenn Elon Musk seine Aufgabe an der Spitze des Elektroauto-Pioniers Tesla als „Höllenjob“ bezeichnet, findet sich kaum jemand, der daran ernsthaft zweifelt.

Der Star des kalifornischen Hightech- und Digitalzentrums Silicon Valley weiss, dass dies die Stunde der Wahrheit in der 14-jährigen Firmengeschichte sein dürfte, die darüber entscheidet, ob er als Genie oder Schaumschläger in die Geschichte eingehen wird. Musk muss liefern. Sprichwörtlich. Allen voran seinen 500 000 Kunden, die tausend Dollar auf das Elektroauto für den Massenmarkt angezahlt haben und sehnsüchtig auf ihr Modell-3 warten. Aber auch den Anlegern, die bisher noch kein einziges profitables Quartal gesehen haben.

„Mit einem Bein in der Hölle“

Dass es Musk mit einem halben Jahr Verspätung schaffte, das wöchentliche Produktionsziel zu erreichen, ist immerhin ein Lichtblick. Doch für den gnadenlos ehrgeizigen Tesla-Chef zu wenig: „Ich habe das Gefühl, dass wir noch mit einem Bein in der Hölle stehen.“ Seine knapp 40 000 Mitarbeiter feuert er an, im nächsten Quartal noch einmal tausend E-Flitzer zusätzlich vom Band laufen zu lassen. Das bedeutet mehr Zwölf-Stunden-Schichten an sechs Tagen die Woche in den Montage-Zelten, die Musk vor den ehemaligen Toyota-Werkshallen errichten ließ. Nur so kann Tesla im dritten, spätestens vierten Quartal erstmals schwarze Zahlen schreiben.

Kritik an den mickrigen Einstiegslöhnen von gerade einmal 19 Dollar in der Stunde kommentiert Musk schon mal mit dem Hinweis, dass er als junger Einwanderer in einem Sägewerk in Kanada auch nicht mehr verdiente. „Produzierte er so viele Gewinne wie Schlagzeilen, wäre alles im grünen Bereich“, lästert ein Beobachter der Branche über all die anderen Aktivitäten, mit denen der Tausendsassa aus dem Silicon Valley abzulenken versteht.

Gerade erst dachte er auf Twitter laut darüber nach, Tesla zu privatisieren. Als Rückkaufwert brachte er die Zahl 420 US-Dollar je Aktie ins Spiel. Das heißt, Musk müsste zwischen 60 und 70 Milliarden Dollar an Kapital mobilisieren. Aus eigener Kraft geht das nicht. Dafür bräuchte er Investoren mit ganz tiefen Taschen, die Geduld und langen Atem mitbringen.

Billiger als die NASA

Doch Musk wäre nicht Musk, hätte er mit der Ankündigung via Twitter nicht Zweifel an der Ernsthaftigkeit seiner Idee gesät. Der Börsenaufsicht SEC gefällt das gar nicht und verlangt nach Erläuterung. (siehe nebenstehenden Infokasten).

Den Grundstock für seinen Erfolg legte der Physiker mit einem Start-up-Unternehmen im Umfeld der Elite-Universität Standford im Herzen des Silicon Valley. Dessen Verkauf investierte Musk in die Gründung des Bezahlsystems Paypal. Dessen Veräußerung brachte ihm im Jahr 2002 satte 1,5 Milliarden Dollar ein. Das Geld floss in die Raketenfirma SpaceX, die heute billiger als die Nasa Satelliten ins All schießt. Dann stieg er bei dem jungen Elektroauto-Bauer Tesla in Palo Alto ein. Zuletzt investierte er in die „Boring Company“, die mit Los Angeles mit einem Netz aus Tunnels vor dem Verkehrsinfarkt bewahren soll.

Sehr gut kam zuletzt seine Twitter-Ankündigung über den Bau einer großen Batteriefabrik in Deutschland an. „Deutschland ist ein bevorzugter Standort in Europa“, schrieb Musk an seine Follower. Er könne sich einen Ort an der deutsch-französischen Grenze, nahe den Benelux-Staaten vorstellen. Der Mitbegründer des Bezahl-Systems Paypal, der in Deutschland geborene Peter Thiel, nimmt seinen langjährigen Freund in Schutz vor dem Vorwurf, ein Blender zu sein.

Alle, die gegen Elon oder Tesla wetten, „machten einen furchtbaren Fehler“. Das könnte durchaus sein. Anstrengend für andere und selber angestrengt hat er im Alleingang eine alte Industrie herausgefordert. Obwohl es dort viele gibt, die ihn gerne los wären, hält er den Kopf trotz aller Widrigkeiten immer noch über Wasser. Mit Elon Musk muss unbedingt gerechnet werden.

