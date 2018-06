Anzeige

Deutschlands Grundwasser geht es dreckig – und schuld daran ist eine über Jahre hinweg verfehlte Agrarpolitik. Obwohl das Problem der hohen Nitratbelastung längst bekannt war, bedurfte es jetzt eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs, um ganz deutlich zu sagen: So kann es nicht weitergehen.

Erschreckend ist, dass der Deutsche Bauernverband und selbst einige Politiker noch immer keinen Handlungsbedarf sehen und sich auf die halbherzige Reform des Düngerechts aus dem vergangenen Jahr berufen. Doch die – so viel steht fest – reicht bei weitem nicht aus, um das Problem in den Griff zu bekommen. Im Gegenteil: Vor allem die exportorientierte Fleischindustrie mit ihren Gülleseen und der Biogas-Boom mit seinen Gärresten, die auf deutschen Feldern landen, dürften die Nitratwerte noch weiter in die Höhe treiben.

Die Zeche zahlt dabei die Allgemeinheit – etwa in Form von steigenden Wasserpreisen aufgrund der komplizierteren Aufbereitung des Trinkwassers. Dazu drohen Strafzahlungen in Milliardenhöhe an die EU.