Vergabekrieg am Hochrhein

Anzeige

Freiburg.Mit harten Bandagen kämpfen der Freiburger Energieversorger Badenova und dessen örtlicher Konkurrent Energiedienst um Stromkonzessionen am Hochrhein. Und zwar mit so harten, dass sich am 11. Juli die Vergabekammer beim Regierungspräsidium Karlsruhe mit dem Gebaren der beiden Unternehmen beschäftigen wird. Dabei soll es um die Suche der Städte Lörrach und Weil nach einem Partner zur Gründung eigener Stadtwerke gehen. Badenova-Chef Thorsten Radensleben sprach gestern von „haltlosen Vorwürfen“. Ein Konkurrent versuche, Badenova im Vergabestreit mit Hinweisen auf das laufende Kartellverfahren zu diskreditieren.

Nachdem unter anderem diese Zeitung gestern erstmals über das Verfahren berichtet hatte, verkündete die Badenova auf einer eilends einberufenen Pressekonferenz, dass sie ein neues Beteiligungsmodell für Kommunen auflegen will. Dies soll nach den Worten von Radensleben „im kompletten Einklang mit den Vorgaben der Kartellbehörde stehen“. Er gehe aber nicht davon aus, dass das seit 2010 bestehende sogenannte kompas-Modell von den Kartellwächtern kassiert wird. Dieses sei auf Initiative von südbadischen Kommunen entstanden.

Mindestrendite 4,5 Prozent

Kompas steht für „kommunale Partnerschaft“. Sie zwingt kleineren Kommunen bei der Vergabe einer Konzession an die Badenova zwar eine Pflichtbeteiligung auf, ermöglicht aber gleichzeitig eine stille Beteiligung – also eine Kapitalinvestition – in doppelter Höhe. Für diese Einlage wird ein Mindestzins von 4,5 Prozent garantiert. Nach oben werde die Ausschüttung bei sieben Prozent gedeckelt. „Das war 2010 absolut fair“, glaubt Radensleben. Die Kartellbehörde sieht dem Vernehmen nach darin eine Wettbewerbsverzerrung.