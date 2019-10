Vergangenheit holt Deutsche Bank wieder ein

Frankfurt.Die Vergangenheit holt die Deutsche Bank immer wieder ein. In China hat sich das Institut von Anfang bis Mitte der 2000er Jahre durch fragwürdige Zahlungen und zum Teil üppige Geschenke an Politiker, Berater und Manager Vorteile verschafft und soll sich so den Einstieg bei der chinesischen Großbank Hua Xia gesichert haben. Das belegen interne Unterlagen, die der „Süddeutschen Zeitung“, dem WDR und der „New York Times“ zugespielt wurden. Daneben soll die Deutsche Bank frühere Geldwäsche-Vorgänge im Zusammenhang mit der Danske Bank nicht gemeldet haben, hieß es in Finanzkreisen.

Interne Untersuchungen

Es sind wieder einmal Vorgänge, die Vorstandschef Christian Sewing bei seinen Bemühungen in die Quere kommen, die Bank wieder nach vorne zu bringen und den guten Ruf des Instituts wieder herzustellen. „Diese Vorfälle reichen bis ins Jahr 2002 zurück und wurden angemessen behandelt“, heißt es in einer Stellungnahme des Instituts. Man veranlasse selbst interne Untersuchungen, um Fehler der Vergangenheit zu identifizieren und zu beheben. Fehlverhalten sei den Behörden gemeldet worden. „Wir haben unsere Richtlinien und Kontrollen verbessert“, versichert die Bank.

Wegen der Vorgänge in China hat das größte deutsche Geldhaus dem Vernehmen nach unlängst im Rahmen eines Vergleichs 16 Millionen Dollar an die US-Börsenaufsicht SEC gezahlt. Angeblich hatte zuvor sogar ein Bußgeld von bis zu 250 Millionen Dollar gedroht. 100 000 Dollar sollen ab 2002 an fragwürdige Beraterfirmen in China geflossen sein, um ein Treffen zwischen dem damaligen Bankchef Josef Ackermann und der Führung in Peking zustande zu bringen. Es soll Geschenke wie einen Kristalltiger für 15 000 Dollar oder hochwertige Fernseher und Stereoanlagen gegeben haben. Und die Bank soll mehr als 100 Angehörige einflussreicher Chinesen angeheuert haben. All das hat dem Institut geholfen, auf dem chinesischen Markt Fuß zu fassen. Bei der SEC ist von Korruption die Rede.

Der damalige Bankchef Ackermann, der das Institut von 2002 bis 2012 geführt hat, sagt, er habe von diesen fragwürdigen Zahlungen und Vorgängen nichts gewusst. Die knapp 20 Prozent Beteiligung an Hua Xia hat die Deutsche Bank Ende 2016 wieder verkauft – mit einem Gewinn von 800 Millionen Euro.

Geschäftsbeziehung 2015 beendet

Auch der Geldwäsche Skandal bei der Danske Bank beschäftigt die Deutsche Bank weiter. Zwar hat das Institut die Geschäftsbeziehung 2015 beendet, allerdings sagen Insider jetzt, die Deutsche Bank habe 2014 und 2015 mehr als eine Million verdächtige Vorgänge nicht gemeldet. Die Bank betont, sie habe den Behörden alle gewünschten Unterlagen zur Verfügung gestellt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.10.2019