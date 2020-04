„Vergeben jeden Kredit, den wir können“

Frankfurt.Die deutschen Banken sind nach Überzeugung des neuen Präsidenten des Bundesverbandes Deutscher Banken (BdB) für die großen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie und ihre Folgen gut gewappnet. „Die deutschen Institute sind in dieser Situation stabil und gut vorbereitet“, sagte Commerzbank-Chef Martin Zielke (Bild) am Donnerstag. „Wir sind liquide und gut kapitalisiert. Und wir sind fest entschlossen, unseren Kunden aus dieser schwierigen Situation herauszuhelfen. Banken werden zur Lösung der Krise gebraucht.“

Der 57-jährige betont aber auch, dass die Geldhäuser nicht jeden Kreditwunsch erfüllen könnten. Auch in der jetzigen Phase müsse jeder einzelne Antrag auf einen Corona-Kredit der Förderbank KfW – Banken und Sparkassen sind für Antragstellung und Auszahlung zuständig – sorgfältig geprüft werden. „Das schreiben die Regularien der KfW vor. Aber glauben Sie mir, wir versuchen, sehr vieles möglich zu machen. Wir vergeben jeden Kredit, den wir vergeben können.“

Zielke zufolge haben die privaten Banken bis 20. April rund 14 000 Kredite im Gesamtvolumen von 3,5 Milliarden Euro ausgereicht. Das sei ein stattlicher Betrag. Er tritt der Einschätzung entgegen, dass die KfW-Corona-Kredite nicht so stark nachgefragt werden wie eigentlich erwartet. „Die Prozesse laufen noch. Und noch haben sich nicht alle Kunden in Bewegung gesetzt. Es ist absolut zu früh, jetzt zu sagen, die Programme würden nicht in Anspruch genommen. Sie werden sehr stark nachgefragt.“ Den Beleg dafür sieht der Bankenpräsident darin, „dass Tausende Mitarbeiter unserer Institute fast rund um die Uhr damit beschäftigt sind, die vielen Kreditanträge so zügig wie möglich zu bearbeiten.“ Die Politik habe die Krisenprogramme schnell und entschlossen aufgelegt. Das lobt Zielke ausdrücklich.

Der Commerzbank-Chef war am Mittwoch als Nachfolger von Hans-Walter Peters, Sprecher der Berenberg-Bank, zum neuen Bankenpräsidenten gewählt worden. (BILD: dpa)

