Verhärtete Fronten

Stuttgart.In der Metall-Tarifrunde im Südwesten könnten die Vorstellungen von Arbeitgebern und Gewerkschaft zum Auftakt kaum unterschiedlicher sein. Während IG-Metall-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger trotz Coronakrise unter anderem mehr Geld für die Beschäftigten ausverhandeln will, ging der neue Südwestmetall-Chef Wilfried Porth am Mittwoch in Stuttgart mit einem klaren Nein und der Forderung nach einer Nullrunde und Kostensenkungen in die Gespräche.

Der IG Metall schwebt ein Paket mit unter anderem vier Prozent mehr Geld vor – je nach Lage der Unternehmen entweder klassisch in Form von Lohnerhöhungen oder als zumindest teilweiser Ausgleich von Einbußen, wenn ein Betrieb unter wirtschaftlichem Druck die Arbeitszeit reduziert. „Die Beschäftigten haben Opfer gebracht, jetzt ist es an den Arbeitgebern, ihnen etwas zurückzugeben“, betonte Zitzelsberger bei den Verhandlungen.

Für die Arbeitgeber kommt mehr Geld überhaupt nicht in Frage. Bis die Metall- und Elektroindustrie wieder das Vorkrisenniveau erreicht habe – und das sei absehbar nicht vor 2022 – dürften nicht noch weitere tarifliche Kosten hinzukommen. „Alles andere würde die Beschäftigung gefährden“, sagte Porth. dpa

