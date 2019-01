Verkäufe bessern Bilanz auf

Heidelberg.Der Baustoffkonzern HeidelbergCement macht Fortschritte beim Verkauf von Geschäftsteilen. „Für 2018 rechnen wir mit Erlösen aus Desinvestitionen von rund 500 Millionen Euro und sind damit auf gutem Weg, unser Ziel von 1,5 Milliarden Euro bis Ende 2020 zu erreichen“, sagte Vorstandschef Bernd Scheifele einer Mitteilung zufolge. Das Unternehmen hatte im Juni vergangenen Jahres angekündigt, sein Portfolio bereinigen zu wollen. Randgeschäfte, gering wachsende oder risikobehaftete Einheiten sollten abgestoßen werden.

In den zurückliegenden Wochen hat HeidelbergCement der Mitteilung zufolge den Verkauf einer 50-Prozent-Beteiligung an der kanadischen Ciment Québec sowie einer Minderheitsbeteiligung in Syrien abgeschlossen. Darüber seien in Ägypten ein ehemaliges Zementwerksgelände in Kairo versteigert und in der Ukraine der Verkauf der dortigen Geschäftsaktivitäten unterzeichnet worden. Beide Transaktionen sollen dieses Jahr abgeschlossen werden.

Die Verkäufe hatte HeidelbergCement nach einer Gewinnwarnung im vergangenen Oktober eingeleitet. Um die Ergebnisse zu verbessern und den Aktienkurs zu stärken, hatte der Konzern zudem ein Sparprogramm angekündigt und einen Aktienrückkauf erwogen. fas

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.01.2019