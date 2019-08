Verkauf an Hitachi schafft 100 neue Jobs

Mannheim.Durch den geplanten Verkauf der ABB-Stromnetzsparte (Power Grids) an Hitachi sollen kurzfristig bundesweit mehr als 100 neue Stellen entstehen, größtenteils in Mannheim. Das teilte der Technologiekonzern am Freitag auf Anfrage mit. „Bisher wurden viele Aufgaben für den Geschäftsbereich Power Grids von Zentralfunktionen der ABB AG übernommen“, sagte Torleif Tärnhuvud, der bei ABB das Controlling der Sparte in Deutschland und der Schweiz leitet und zudem für den Aufbau des geplanten Joint Ventures mit Hitachi zuständig ist. „Für die Eigenständigkeit der ABB Power Grids Germany AG werden die Zentralfunktionen nun teilweise neu aufgebaut oder ergänzt.“ Größtenteils würden die Stellen ABB-intern ausgeschrieben, teilweise werde aber auch extern nach entsprechenden Fachkräften (etwa im Bereich IT) gesucht.

ABB wird für den geplanten Verkauf an Hitachi die Stromnetzsparte in die neue Gesellschaft ABB Power Grids Germany AG auslagern, die zunächst zu 100 Prozent bei ABB verbleibt. Zum 1. November sollen bundesweit rund 2000 Mitarbeiter in diese Gesellschaft wechseln, rund 700 davon in Mannheim, wo auch der Sitz der ABB Power Grids Germany AG sein wird. Geplant sei, dass alle in Mannheim betroffenen Beschäftigten auf dem ABB-Werksgelände untergebracht werden, und zwar in dem sogenannten Wabenbau. Für jeden gelte „der bisherige Arbeitsvertrag unverändert weiter“, betonte Tärnhuvud. Auch alle Tarifverträge blieben unangetastet.

Konzernbetriebsrat, IG Metall und die deutsche Geschäftsführung hatten sich bereits Ende Juni auf einen Interessenausgleich verständigt. Zudem wurde der bei ABB bereits bewährte Tarifsozialplan verlängert.

Nach der regulatorischen Genehmigung der Behörden und voraussichtlich bis Ende des ersten Halbjahres 2020 erwirbt Hitachi dann 80,1 Prozent der Anteile an der Stromnetzsparte, die restlichen Anteile verbleiben vorerst bei ABB. Auch die ABB Power Grids Germany AG geht dann in ein Joint Venture mit Hitachi über. „Bis zu diesem Zeitpunkt agiert der gesamte Geschäftsbereich Power Grids selbstverständlich weiterhin als Teil der ABB am Markt“, so Tärnhuvud.

Neue Struktur ab 2020

Auch die verbleibenden ABB-Beschäftigten in der Region müssen sich auf Veränderungen einstellen. Der Konzern will ab 2020 die bisherigen Länder- und Regionalstrukturen aufzulösen. Stattdessen soll die volle operative Verantwortung für Produkte, Funktionen und lokale Geschäftstätigkeiten bei den vier Geschäftsbereichen liegen. Das dürfte für Mannheim als Sitz der deutschen Landesgesellschaft Folgen haben.

