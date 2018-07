Verlage fordern Geld von Google & Co

Anzeige

Brüssel.Es geht um nicht weniger als die Informationsfülle im Internet. Autoren, Journalisten und ihre Verlage sorgen für Inhalte – Suchmaschinen wie Google greifen Bilder und Texte derzeit ab, ohne zu zahlen. Morgen entscheidet das Europäische Parlament. Die Reform des digitalen Urheberrechtes – Leistungsschutzrecht genannt – eskaliert. Während die Gegner das Ende des freien Netzes befürchten, sehen Befürworter in dem nun vorgeschlagenen Weg das Gegenteil: Ohne angemessenen Schutz von geistigem Eigentum drohe dem Internet das Aus des Qualitätsjournalismus.

Es geht um jene Nutzung, die in der digitalen Welt normal ist. Wer googelt, findet Artikel, Bilder und Videos. Portale wie Google beschaffen sich das alles umsonst, weil deren Suchmaschinen die Inhalte aufspüren, filtern und aus Titelzeile und ersten Sätzen einen Anreißer auf den eigenen Seiten generieren. „Die Strategie von Google, Facebook & Co ist es, ihre Nutzer so lange wie möglich auf der eigenen Plattform zu halten“, so Dietmar Wolf, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger. „Nur so können sie die Menge an Daten über die jeweiligen Nutzer steigern – die Daten lassen sich in der Werbewelt versilbern.“

Unsicherheit bei Parlamentariern

Das ist das Problem: Was Journalisten erarbeiten und Verlage anbieten, nutzt Google kostenfrei. Der Vorschlag des europäischen Leistungsschutzrechtes sieht vor, dass Unternehmen wie Amazon, Apple, Twitter oder Microsoft, aber auch andere Nachrichtenseiten für die Nutzung solcher geschützter Inhalte Lizenzen an die Verlage abführen, die den Pressehäusern und den Autoren zugute kommen. Schließlich handelt es sich um geschütztes geistiges Eigentum. Um kommerzielle Inhalte wie auf YouTube zu schützen, sieht der Vorschlag des zuständigen Parlamentsausschusses sogenannte Upload-Filter vor. Die sollen das Bereitstellen urheberrechtlich geschützter Inhalte stoppen, bevor sie veröffentlich wurden.