Verlust von Spitzen-Frauen

Co-Chefin Jennifer Morgan ist nicht die erste Spitzen-Frau bei SAP, die ihr Amt nach wenigen Monaten aufgegeben hat. In der Vergangenheit gab es bereits zwei ähnliche spektakuläre Personalwechsel – zwei Mal im Falle von Personalchefinnen.

Angelika Dammann war die erste Frau im Vorstand von SAP. 2010 kam sie nach Walldorf, und jeder setzte große Hoffnungen in sie. Die „Bild“-Zeitung bezeichnete sie sogar als „Miss Wirtschaft“. Die gelernte Juristin setzte sich hohe Ziele, wollte stärker auf die Belange der Mitarbeiter eingehen und für eine neue Art Führung stehen. Doch nach zunehmender Kritik an Heimflügen in SAP-Jets zu ihrer Familie nach Hamburg räumte Dammann ihren Posten. In Medienberichten hatte es unter Berufung auf Aufsichtsratskreise geheißen, dass sie für längere Zeit als vereinbart dieses Angebot nutzen wollte. Dammann wies die Vorwürfe stets zurück und ging nach einem Jahr schließlich aus „persönlichen Gründen“.

Luisa Delgado verließ SAP im Mai 2013 nach zehn Monaten. Gegen die Arbeitsdirektorin gab es offenbar von Anfang an Vorbehalte. Vor allem der Betriebsrat monierte, dass Delgado über zu wenig Erfahrung in der Softwarebranche verfüge. Insider berichteten zudem, dass das damalige Führungsduo Bill McDermott und Jim Hagemann Snabe die Managerin bei jeder Gelegenheit ausgebremst hätte. Delgado wechselte als Vorstandschefin zu einem anderen Unternehmen. jung

