Vermögen der Sparer schmilzt deutlich

Frankfurt.Die Politik des billigen Geldes der Europäischen Zentralbank (EZB) schlägt voll durch: Niedrige Zinsen und steigende Inflation machen Sparern und Anlegern zu schaffen. Nach Berechnungen der Bundesbank war die Gesamtrendite, die ein durchschnittlicher Privathaushalt abzüglich der Teuerung –also real – erzielte, Anfang 2018 mit minus 0,8 Prozent erstmals seit sechs Jahren negativ. Die Notenbank berücksichtigt dabei Bargeldbestände, Ansprüche gegenüber Versicherungen sowie Anlagen in Aktien und Fonds, wie sie in ihrem Monatsbericht August ausführt, der gestern veröffentlicht wurde. Selbst Sparer, die angesichts der sehr niedrigen Zinsen in den vergangenen Jahren verstärkt auf Investmentfonds und Aktien gesetzt haben, mussten nach Berechnungen der Bundesbank also eine negative Rendite hinnehmen.

„Den Unmut der Sparer über die Niedrigzinsen kann ich gut verstehen“, sagt Bundesbank-Präsident Jens Weidmann. Lange Zeit habe das Durchschnittsportfolio auch in der aktuellen Nullzinsphase insgesamt noch ordentlich rentiert. Dies sei seit Jahresanfang vorbei. 2016 hatte die reale Rendite solcher Portfolios bei plus 0,9 Prozent gelegen, 2017 war sie sogar im Schnitt auf 1,4 Prozent gestiegen.

Im März 2016 hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins auf das Rekordtief von null Prozent gesenkt. Banken müssen für Einlagen bei der EZB bei einem Minuszins von 0,4 Prozent sogar zahlen. Mit einer zumindest leichten Erhöhung des Leitzinses ist nach Ansicht von Volkswirten erst in etwa einem Jahr zu rechnen. Weidmann sagte in der „FAZ“: „Die Zinsen (werden) im Zuge der geldpolitischen Normalisierung auch wieder steigen.“ Die EZB will nur noch bis Ende dieses Jahres Anleihen kaufen und hat für die zweite Jahreshälfte 2019 eine erste Zinserhöhung angedeutet.

Das Geldvermögen der privaten Haushalte in Deutschland liegt laut jüngsten Zahlen der Bundesbank für das erste Quartal 2018 auf dem Rekordniveau von 5875 Milliarden Euro. Das war ein neuer Rekord.

Seit Mitte 2016 liegen die Renditen von Bankeinlagen im negativen Bereich, zum Teil deutlich. Mittlerweile bei fast zwei Prozent. Selbst bei Tagesgeldkonten liegt der Zins allenfalls knapp über Null. Alle anderen Anlageformen brachten bis Anfang des Jahres noch eine positive reale Rendite. Das hat sich mit Blick auf Fonds und Aktien nach Berechnungen der Bundesbank geändert, nur Ansprüche an Versicherungen wiesen im Schnitt noch eine positive reale Rendite auf, wenn auch in sehr niedrigem Bereich.

Zum einen sorgt die Inflationsrate, die derzeit zwischen 1,5 und zwei Prozent schwankt, dafür dass die nominalen Renditen nach unten und in den Minusbereich gezogen werden. 2016 hatte die Inflation noch 0,5 Prozent betragen. Zum anderen geht es an der Börse nicht mehr – wie in den Jahren 2016 und 2017 – nach oben. (mit dpa)

