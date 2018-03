Vernetzung als großes Thema

Anzeige

Berlin/Barcelona.Der Mobile World Congress in Barcelona ist der wichtigste Treffpunkt der Mobilfunk-Industrie – obwohl Apple mit dem iPhone dort nie vertreten ist. In diesem Jahr stehen vom 26. Februar bis 1. März unter anderem der superschnelle 5G-Datenfunk und die Vernetzung von allem Möglichen im sogenannten Internet der Dinge im Mittelpunkt.

Samsung-Flaggschiff

Stets stellte der Smartphone-Marktführer Samsung in Barcelona sein neues Top-Modell vor, das es mit Apples iPhone aufnehmen soll. Doch 2017 verschob Samsung die Präsentation nach dem Batterie-Debakel beim Galaxy Note 7. Nun waltet wieder die Tradition: Für Sonntagabend wird die Vorstellung des Galaxy S9 erwartet. Laut den bislang durchgesickerten Informationen soll es ähnlich aussehen wie das aktuelle Samsung-Flaggschiff – aber einen schnelleren Prozessor und eine noch bessere Kamera bekommen.

Smartphones

An der Gadget-Front scheint es dieses Jahr etwas ruhiger zu sein als sonst. Bekannte Smartphone-Anbieter wie LG, Motorola oder HTC kündigten keine großen Präsentationen in Barcelona an. Allerdings könnten sie neue Geräte auch mit weniger Aufsehen an den Ständen zeigen. Mit einem frischen Top-Modell von Huawei wird unterdessen erst für Ende März gerechnet. Neue Telefone sollte es beim Mobile World Congress aber auf jeden Fall von Sony, ZTE, Asus sowie HMD Global mit der Marke Nokia geben.