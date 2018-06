„Vernichtung kommt bei uns nur sehr selten vor“

Anzeige

Wie gehen Online-Händler, die auch in der Region mit Geschäften vertreten sind, mit Retouren um? Beim Elektrohändler expert Esch Mannheim erfolgt das Retourenmanagement zentral in Langenhagen (Niedersachsen). „Original verpackte Ware wird an die expert Esch Märkte zum erneuten Verkauf zurückgeschickt“, sagte Manfred Schnabel, geschäftsführender Gesellschafter.

Dabei würden sehr strenge Maßstäbe angelegt. Bereits geöffnete Artikel gehen nach Schnabels Angaben in einen speziellen zentralen Retourenverkauf für B-Ware und nicht an den „normalen Kunden“. Geöffnete Ware werde an die Lieferanten zurückgeschickt und nach Rücksprache mit diesen nur dann vernichtet, falls sie beschädigt und eine Reparatur nicht mehr möglich sei – zum Beispiel bei einem Bruch des Displays.

Auch bei der Hornbach-Baukette mit Sitz in Bornheim bei Landau (Südpfalz) gibt es keine Vernichtung von Neuware im großen Stil. „Das kommt bei uns nur sehr selten vor“, sagte ein Unternehmenssprecher. „Die vom Online-Kunden zurückgeschickte Ware muss schon sehr beschädigt sein. Zum Beispiel wenn Terrassen-Platten Risse aufweisen“, so der Sprecher.