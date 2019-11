Verpackungsmüll erreicht Rekordmenge

Berlin.Eigentlich wollen die Deutschen die Hüllen fallen lassen – das Land will weg von immer mehr Verpackungsmüll. Doch das Gegenteil ist eingetreten: Allein im Jahr 2017 haben die Deutschen 18,7 Millionen Tonnen Verpackungen in den Müll geworfen, Um- und Transportverpackungen inklusive. Das bedeutet einen Rekord, genauer: drei Prozent mehr als noch im Jahr 2016. Pro Kopf macht das 226,5 Kilo. Das zeigt der „Bericht zu Aufkommen und Verwertung von Verpackungen in Deutschland“, den das Umweltbundesamt an diesem Montag veröffentlicht. Dieser Zeitung lag er bereits vorab vor.

Für die Chefin des Umweltbundesamtes, Maria Krautzberger, fängt das Problem schon mit der Zahnpasta an. Selbst die sei oft nochmals verpackt. Sie fordert: „Wir müssen Abfälle vermeiden, möglichst schon in der Produktionsphase.“ Auf „unnötige und unnötig materialintensive Verpackungen“ solle verzichtet werden. Der wachsende Müllberg habe mit dem Wirtschaftswachstum zu tun, aber auch mit den derzeitigen Lebens- und Einkaufsgewohnheiten. Drei Beispiele veranschaulichen das.

Kleine Portionen schaden enorm

Erstens, heißt es in dem Bericht: „Der Verbrauch von Kartonagen und Folien für die Lieferung über den Versandhandel steigt.“ Egal, aus welchem Internet-Kaufhaus etwas kommt – an Verpackung wird nicht gespart. Zweitens gebe es immer mehr Flüssigwaschmittel in Flaschen. Drittens böten Supermärkte Ananas und den Salat schon geputzt und geschnitten in Plastikbechern an. Fertiggerichte, Tiefkühlkost – all das wird immer beliebter. Zudem wird die Gesellschaft älter, gleichzeitig werden die Haushalte zunehmend kleiner. Senioren und Singles greifen gerne zu kleineren Portionsgrößen.

Das Umweltbundesamt rechnet aber vor: Wer den 200-Gramm-Sahnebecher durch eine 7,5-Gramm-Portionsverpackung Kaffeesahne ersetzt, erhöht den Verpackungsverbrauch um gut 38 Prozent. Nimmt man den Käse nicht am Stück, sondern die Scheiben in Folie, sorge man sogar schnell für fast das Vierfache an Plastikmüll. So bekommen die Mülltonnen immer mehr zu schlucken.

Die Recyclingquote sieht je nach Art der Verpackung unterschiedlich aus: Bei Papier und Karton liegt sie laut den neuen Zahlen bei knapp 88 Prozent. Bei Glas sind es knapp 85 Prozent, bei Kunststoffverpackungen jedoch nur knapp 50 Prozent. Und selbst diese Zahl ist trügerisch: Gezählt wird nicht etwa, was am Ende tatsächlich recycelt wird, sondern das, was einer Sortieranlage zugeführt wird.

