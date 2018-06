Versandlager in Ketsch

Anzeige

Ketsch.Der Sportartikelhändler 21sportsgroup hat wie angekündigt seinen Firmensitz von Mannheim-Friedrichsfeld nach Ketsch verlegt. In der vergangenen Woche habe ein erster Probebetrieb des für rund 25 Millionen Euro neugebauten Logistikzentrums begonnen, bestätigte ein Firmensprecher gestern auf Anfrage dieser Zeitung. Demnach werden Kunden des Onlinehändlers 21run bereits von Ketsch aus beliefert. Die restlichen Firmenbereiche sollen bis Ende 2019 folgen. Dann will das Unternehmen eigenen Angaben zufolge rund eine Million Sportartikel in dem rund 30 000 Quadratmeter großen Lager vorrätig halten.

Der Schwerpunkt der 21sportsgroup liegt im europaweiten Onlinegeschäft. Im Fachhandel betreibt die Gruppe zwölf Läden unter dem Namen Planet Sports – darunter eine Filiale auf den Mannheimer Planken und eine in der Heidelberger Hauptstraße. beju