Versicherer starten Wettbewerb um neue Betriebsrente

„Zusätzliches Modell“

Hinzu kommt: In vielen Branchen gibt es bereits eine tarifvertraglich vereinbarte betriebliche Altersvorsorge, zum Beispiel die Sozialkassen in der Bauwirtschaft, die Metallrente oder die Bäckerrente. Die Frage, wie sich die bestehenden Modelle mit dem neuen vereinbaren lassen, dürfte so manchen bei Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden umtreiben.

Joachim Reinke, Vorstandschef der genossenschaftlichen Union Investment, betont, die Modelle würden nebeneinander existieren. Die Zielrente dürfte vor allem für neu eingestellte Beschäftigte ein Thema sein. „Es geht nicht um eine Kannibalisierung der bestehenden betrieblichen Altersversorgung, sondern um ein zusätzliches Modell“, betont auch R+V-Chef Norbert Rollinger. Die Kooperationspartner wollen Spezialfonds anbieten, die nach den Wünschen der Tarifparteien gestaltet werden sollen.

In der diesjährigen Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie spielte das Sozialpartnermodell allerdings keine größere Rolle. Deutschlands größte Einzelgewerkschaft will nach Angaben einer IG-Metall-Sprecherin aber noch in diesem Jahr mit den Arbeitgebern über das Thema reden. Bei ver.di sind die Beratungen zu dem Thema noch nicht abgeschlossen. Die Gewerkschaften Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU), Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) sowie Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) führen derzeit nach eigenen Angaben keine konkreten Verhandlungen. Beim Arbeitgeberverband Chemie heißt es, das Sozialpartnermodell wäre eine gute Ergänzung zum bestehenden Chemieversorgungswerk. Einen Fahrplan gebe es allerdings noch nicht.

Mehr los ist auf Anbieter-Seite. Bereits nach der Verabschiedung des Betriebsrentenstärkungsgesetzes im vergangenen Sommer gingen die Lebensversicherer der Barmenia, Debeka, Gothaer, HUK Coburg und die Stuttgarter mit einem gemeinsamen Angebot unter dem Namen „Das Rentenwerk“ an den Start. Das Produkt ist den Angaben zufolge mittlerweile fertig: eine fondsbasierte Direktversicherung.

Nun würden die Gespräche konkreter. „Wir sehen starkes Interesse gerade bei einigen großen Unternehmen mit Haustarifverträgen“, berichtet Normann Pankratz, stellvertretendes Vorstands-Mitglied der Debeka Versicherungen, im Namen des Rentenwerks. Auch Talanx und Zurich wollen beim Thema Betriebsrente gemeinsame Sache machen.

