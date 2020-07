Versorger trennen sich von Gas-Union

Frankfurt.Eine Gruppe kommunaler Versorger will ihre Anteile an dem Gas-Händler Gas-Union an den Konkurrenten VNG verkaufen. Die Leipziger haben sich bei dem im März gestarteten Verkaufsprozess durchgesetzt, teilte die Frankfurter Mainova AG als bisher größter Anteilseigner mit. Über den Kaufpreis vereinbarten beide Seiten Stillschweigen. Neben der Mainova sind unter anderem auch die Kraftwerke Mainz-Wiesbaden und die Städtischen Werke Kassel an der Gas-Union beteiligt. Der Gas-Händler hat im Jahr 2018 nach eigenen Angaben knapp 4,8 Milliarden Euro umgesetzt. Die VNG gehört mehrheitlich zur Energie Baden-Württemberg (EnBW) aus Karlsruhe. dpa

