Vertreter-Heer soll Millionenstärke erreichen

Wuppertal (dpa) - Die deutsche Direktvertriebsbranche will ihr Vertreter-Heer auf Millionenstärke aufstocken. Geplant ist, die Zahl der überwiegend selbstständigen Verkaufsberater von derzeit rund 866.000 bis 2021 auf über eine Million erhöhen.

«Je mehr desto besser», sagte Leonie Heitmüller vom Bundesverband Direktvertrieb. Auch in Zeiten des boomenden Internetshoppings kann sich der Direktvertrieb in Deutschland über stetige Umsatzzuwächse freuen. So haben sich die Erlöse der Branche laut einer Studie der Universität Mannheim in den Jahren 2007 bis 2016 von 8,7 Milliarden Euro auf 17 Milliarden Euro nahezu verdoppelt. Dabei gingen etwa bei fast jeder zweiten Verkaufsparty Bestellungen im Wert zwischen 250 Euro und 500 Euro ein.

Hintergrund sei das Bedürfnis vieler Kunden nach einem persönlichen Kontakt, so Heitmüller. Etwa über soziale Medien werde aber auch das Internet zunehmend eingebunden. Heimvorführungen wie Verkaufspartys sind der Studie zufolge mit einem Anteil von 46 Prozent mittlerweile der wichtigste Vertriebsweg der Branche.