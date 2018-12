Vertriebstochter vergrößert Vorstand

Wiesloch.Oliver Liebermann (Bild) wird ab 1. Januar zusätzliches Vorstandsmitglied bei der MLP Finanzberatung, einer Tochtergesellschaft des Wieslocher MLP-Konzerns. Liebermann, Jahrgang 1968 und studierter Betriebswirt, ist künftig für den Vertrieb verantwortlich, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens. Das Ressort umfasst das gesamte Privat- und Firmenkundengeschäft der MLP-Gruppe. Liebermann arbeitet seit 24 Jahren für MLP, zuletzt in leitender Funktion in der Region Nord-Ost. jung

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.12.2018