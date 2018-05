Verzicht auf Verjährung

Anzeige

Wolfsburg.Ex-VW-Konzernchef Martin Winterkorn gibt sich im Diesel-Skandal von seiner Unschuld überzeugt. Er will sich auch möglichen Schadenersatz-Ansprüchen stellen. So hat er nach dpa-Informationen für ein weiteres Jahr darauf verzichtet, im Falle solcher Ansprüche eine Verjährung geltend zu machen. Nach Angaben des niedersächsischen Wirtschaftsministers Bernd Althusmann, der auch im Volkswagen-Aufsichtsrat sitzt, sind eventuelle Schadenersatz-Ansprüche im Abgasskandal ein laufendes Anliegen des Kontrollgremiums.

In der Regel verjähren Ansprüche aus Pflichtverletzungen bei börsennotierten Gesellschaften nach zehn Jahren. Ohne den Verzicht auf eine Verjährung könnte VW Winterkorn also nur bis ins Jahr 2008 haftbar machen. Noch ist aber unklar, wie weit die Entscheidungen um Manipulationen an der Software für Diesel-Fahrzeuge zurückreichen. dpa/red