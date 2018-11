Viel Aufwand, wenig Ertrag

Stuttgart/Wiesbaden/Mainz.Ob teure Fehlplanungen, folgenreiche Fehler oder mangelhafte Kontrollen – der Steuerzahlerbund listet in seinem gestern veröffentlichten „Schwarzbuch“ Fälle auf, in denen Bund, Länder und Gemeinden nach seiner Meinung sorglos mit dem Geld der Bürger umgehen. Von bundesweit mehr als 100 Beanstandungen entfallen etliche auf Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz. Ein Überblick:

150 Jahre altes Polizeigebäude

In Idar-Oberstein lief die Sanierung eines 150 Jahre alten Polizeigebäudes aus dem Ruder. Hier „explodieren die Kosten, weil der Gebäudezustand zuvor nicht ausreichend untersucht worden war“, erklärte der Steuerzahlerbund. „Die Baukosten erhöhen sich von drei auf sieben Millionen Euro und fallen damit höher aus, als ein Neubau gekostet hätte.“

Verpfuschter „Rheinbalkon“

Eine Kostenexplosion von zunächst kalkulierten 408 000 auf 2,4 Millionen Euro kritisiert das „Schwarzbuch“ beim Bau einer Aussichtsplattform in St. Goar. Der in Form eines Schiffsbugs entworfene „Rheinbalkon“ soll Besuchern einen besseren Blick auf den Rhein bieten. Der Steuerzahlerbund spricht von einem „Paradebeispiel für schlechte Planung und Pfusch am Bau“.

Kommunen liefern Millionenflop

Beim geplanten Zusammenschluss von Maikammer und Edenkoben in der Pfalz kam es zu einem Verstoß gegen das Kommunalreformgesetz. „Die angeordnete und mittlerweile rückabgewickelte Zwangsfusion zwischen Maikammer und Edenko-ben war ein vermeidbarer Fehler“, kritisierte der Steuerzahlerbund. „Ebenso vermeidbar war die Verschwendung von drei Millionen Euro für diesen grandiosen Flop.“

Kein Interesse an Pedelecs

Für mehr als 1,9 Millionen Euro sind nach Angaben des Steuerzahlerbundes der Region Stuttgart Ausleihstationen für Pedelecs gebaut worden – allerdings miete kaum jemand die Gefährte. Im Gegenteil: Die Ausleihen gingen nachweislich zurück. Das Programm sei jedenfalls kein Erfolgsmodell, hieß es. Ein Pedelec-Verleih dürfe ein teueres Zuschussgeschäft für die Steuerzahler sein.

Bürger kommen für Strafzins auf

Wie private Bankkunden müssen auch Kommunen, die zu viel Geld auf der hohen Kante liegen haben, sogenannte Verwahrentgelte zahlen. Wie eine Umfrage des Bundes der Steuerzahler ergab, mussten 24 der 56 größten Städte in Baden-Württemberg 2017 solche Strafzinsen zahlen: Weinheim nur 5 Euro, Tübingen aber satte 140 000 Euro und Karlsruhe 113 000 Euro. „Für diese Ausgaben der Kommunen bekommen die Bürger keinen direkten Gegenwert“, so der Bund der Steuerzahler. Auch wenn die Kommunen nicht verantwortlich für diese Strafzinsen seien, weil letztlich die Europäische Zentralbank mit ihrer Niedrigzinspolitik dafür gesorgt habe, so müsse die Frage gestellt werden, ob die Kommunen alles getan hätten, um diese Zahlungen zu verringern.

Teuer, aber zu niedrig

Eine für 43 000 Euro vom Land Hessen finanzierte Beobachtungsplattform für das südhessische Naturschutzgebiet Weschnitzinsel auf der Heppenheimer Seite bemängelt der hessische Bund der Steuerzahler. Da diese aber lediglich 81 Zentimeter höher ist als die davor liegende Dammkrone, bietet sie nur begrenzten Einblick in das für Menschen gesperrte Areal mit seltenen Vogelarten und anderen Tieren.

Vier Besucher pro Tag

Das Regionalmuseum Schloss Fechenbach in Dieburg verursacht jährliche Betriebskosten in Höhe von knapp 615 000 Euro – verzeichnet im Schnitt allerdings weniger als vier Besucher pro Tag. Die Folge: Jede Eintrittskarte wird mit etwa 450 Euro aus Steuergeldern subventioniert.

Unterkunft ohne Flüchtlinge

Die Stadt Kassel hat bis zum Jahr 2024 eine Flüchtlingsunterkunft für 250 Menschen angemietet – die wegen der rückläufigen Flüchtlingszahlen schon bei der Fertigstellung 2017 aber schon nicht nicht mehr benötigt wurde. Dennoch muss die Immobilie für 84 Monate bezahlt werden. Kosten trotz Umnutzung in Wohnungen: fast acht Millionen Euro. Eine Ausstiegsklausel wurde nicht vereinbart.

Sanierungsfalle Sozialministerium

Der Bund der Steuerzahler kritisierte auch die Sanierungsfalle, in die das hessische Sozialministerium getappt sei. Das Land mietet seit Mitte der 90er Jahre einen dringend sanierungsbedürftigen Bau in Wiesbaden. Nach den alten Verträgen müsse Hessen allerdings selbst für die Innensanierung aufkommen. Das Sozialministerium ist zwar inzwischen umgezogen. Die fällige Sanierung des leerstehenden Baus in Wiesbaden kostet das Land trotzdem 19 Millionen Euro. (mit dpa)

