Viel Platz in vollen Zügen

Betroffen sind besonders die stark frequentierten ICE-Strecken. Beim AfD-Parteitag in Augsburg Ende Mai waren praktisch alle Züge von und nach Berlin ausgebucht, und zwar am ganzen Wochenende. In Wirklichkeit gab es noch viele Plätze.

Der Fahrgastverband „Pro Bahn“ hat beobachtet, dass zunehmend auch Privatleute zu dem Verfahren übergehen, vor allem Ältere, die in keinem Fall stehen wollen. Zum Beispiel reservieren sie Plätze für verschiedene Anschlusszüge, für den Fall, dass der reguläre wegen Verspätung nicht erreicht wird.

Auch Pendler greifen zu

Verschärft wird das Problem durch weitere Fehlreservierungen. So können sich Dauerpendler einen Stammplatz sichern. Das kostet nur einen Euro je Fahrt und kann für 46 Fahrten erworben werden. Auch für mehrere Verbindungen. Zudem gibt es natürlich immer eine bestimmte Ausfallquote, weil Fahrgäste ihre Fahrt doch nicht antreten können. Bis 15 Minuten nach Abfahrt wird jeder reservierte Platz frei gehalten.

Der Fahrgastverband rät deshalb, es trotz scheinbar ausgebuchter Zügen zu probieren. Ein Platz finde sich fast immer. „Allerdings nicht Freitag- und Sonntagnachmittag auf stark frequentierten Strecken“, so Verbandsexperte Andreas Frank. Zur Not muss man stehen. Allerdings können Fahrgäste im Überfüllungsfall herauskomplimentiert werden. Frank: „Das ist das Risiko“. Bei (scheinbar) überfüllten Zügen kann man online auch keine Tickets mehr kaufen.

Doch wer sich auskennt, klickt für Flextickets, die den ganzen Tag gelten, dann einfach eine andere Verbindung an. Unter der Rubrik „service community“ gibt das Unternehmen im Internet selbst weitere Tipps, wie man es austricksen kann. Am Schalter könne man immer eine Karte für jeden Zug erwerben, auch für ausgebuchte, heißt es da. Und an Bord sowieso – allerdings mit 12,50 Euro Zuschlag.

