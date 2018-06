Viel weniger Plastiktüten benutzt

Anzeige

Berlin.Ob Rucksack, Stoffbeutel oder Trolley: An deutschen Ladenkassen packen die Kunden ihren Einkauf immer öfter in eigene Taschen statt in Plastiktüten. Die Zahl der verbrauchten Kunststoff-Tragetaschen ist im Jahr 2017 erneut deutlich zurückgegangen. 29 Tüten pro Kopf und Jahr wurden in Deutschland im vergangenen Jahr in Umlauf gebracht, ein Jahr zuvor waren es noch 45. Damit ging die Gesamtzahl der verbrauchten Plastiktüten um mehr als ein Drittel auf 2,4 Milliarden zurück.

Liegt das nun an den 15 oder 20 Cent, die Tüten in immer mehr Geschäften kosten, oder an einem gewachsenen Umwelt-Bewusstsein? Die Bundesumweltministerin freut es jedenfalls: „Einweg-Plastiktüten haben sich als überflüssig erwiesen. Sie sind heute ein Auslaufmodell, auch weil es gute Alternativen gibt“, sagte Svenja Schulze (SPD). Damit habe man eine Blaupause für andere unnötige Verpackungen und kurzlebige Kunststoffprodukte. „Am Ende sollten nur noch Kunststoffe verwendet werden, die sich einfach recyceln lassen.“

Der Trend ist tatsächlich eindeutig, wie Zahlen der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung zeigen. Sieben Milliarden Tüten im Jahr 2000, 5,6 Milliarden im Jahr 2015, jetzt nur noch 2,4 Milliarden. Politik und Handel feiern das als Erfolg einer freiwilligen Selbstverpflichtung, die es seit Frühjahr 2016 gibt und der sich inzwischen 360 Unternehmen angeschlossen haben. Inhalt: Plastiktüten sollen nicht mehr umsonst über die Theke gehen.