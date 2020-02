„Viele fühlen sich eiskalt abserviert“

Düsseldorf/Mannheim.Der Verkauf der Supermarktkette Real rückt in greifbare Nähe. Der Real-Mutterkonzern Metro hat sich mit einem Konsortium um den Finanzinvestor SCP und den Immobilieninvestor X-Bricks grundsätzlich über den Verkauf seiner angeschlagenen Supermarkttochter geeinigt, teilte er am Dienstag mit. „Die Unterzeichnung des Unternehmenskaufvertrages soll in den kommenden Tagen erfolgen“, schrieb Metro-Chef Olaf Koch in einem Brief an die Mitarbeiter.

Nachdem sich der Verkauf verzögert hatte, will Metro das Geschäft wohl noch unbedingt vor seiner Hauptversammlung am Freitag unter Dach und Fach bringen. Bernhard Franke, Verdi-Landesfachbereichsleiter in Stuttgart, geht jedenfalls davon aus, dass der Metro-Aufsichtsrat den Verkauf in seiner Sitzung am Donnerstag absegnen wird. Es sei aber noch völlig offen, was danach mit den bestehenden Real-Märkten passiert.

Aus Tarifbindung ausgetreten

„Wir als Gewerkschaft haben keine vertieften Einblicke in die Pläne der neuen Eigentümer“, sagt Franke. Man versuche natürlich, Kontakte zu knüpfen, erste Gespräche hätten schon stattgefunden. Aber auf viele Fragen gebe es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Antwort. Auf der anderen Seite sei der Gesprächsfaden zu Metro abgerissen. Seit 2015 ist der Düsseldorfer Handelskonzern mit Real aus der Tarifbindung ausgetreten. Über 7000 Beschäftigte sind inzwischen Mitglied in der DHV-Berufsgewerkschaft – zu wesentlich schlechteren Bedingungen.

Nach dem Verkauf soll die Supermarktkette mit 277 Märkten und rund 34 000 Beschäftigen zerschlagen werden. Zwar wollen die Käufer einen „Kern von mindestens 50 Real-Märkten“ für mindestens 24 Monate weiter betreiben, wie Koch schreibt. Die meisten Filialen sollen jedoch an andere Händler wie Edeka oder Kaufland verkauft werden. „Die neuen Betreiber werden verpflichtet, die Real-Mitarbeiter auf der jeweiligen Fläche zu übernehmen“, versprach Koch.

Die Käufer gehen davon aus, „dass die Zahl der zu schließenden Standorte unter 30 liegen wird“, so der Metro-Chef. Wo es betriebsbedingte Kündigungen geben wird, solle eine bereits Ende vergangenen Jahres abgeschlossene Betriebsvereinbarung soziale Härten mildern. Sie sieht nach früheren Angaben des Betriebsrats Abfindungen von maximal 14 Monatsgehältern vor.

Bernhard Franke geht davon aus, dass modernisierte Filialen in der Region – wie die in Mannheim, Brühl oder Edingen-Neckarhausen – gute Aussichten hätten, unter anderem Namen weiterbetrieben zu werden. Dass SB-Warenhäuser aber für ein Jahr weitergeführt werden, sieht der Verdi-Handelsfachmann skeptisch und spricht von „Verzögerungstaktik“. Seine Kollegin von Verdi Rheinland-Pfalz/Saarland, Monika Di Silvestre, nennt das Beispiel eines Real-Marktes in Bad Kreuznach, der an Kaufland ging: „Von 120 Real-Mitarbeitern wurde nach der Schließung ein einziger übernommen.“

Es sei schlimm, dass Metro die Real-Mitarbeiter seit 2015 im Ungewissen lasse. Entsprechend schlecht ist die Stimmung. „Die Beschäftigten schwanken zwischen Hoffen und Bangen“, bestätigt Franke. Viele seien enttäuscht von ihrem Konzern, der es versäumt habe, rechtzeitig auf die schwieriger werdende Marktlage zu reagieren. „Viele sind verbittert und fühlen sich eiskalt abserviert.“

Koch betonte dagegen, die Metro habe „unzählige Bemühungen unternommen“, um das Geschäftsmodell von Real auf neue Beine zu stellen. Doch sei es nicht gelungen, die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Supermarktkette zu verbessern. Real könne deshalb in der heutigen Form nicht fortgeführt werden. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.02.2020