„Viele Herausforderungen“ für Merck

Ergebnisprognose bestätigt

In der Pharmasparte kletterte der Erlös ferner um 4,7 Prozent, wurde aber vom starken Euro komplett aufgezehrt, so dass unterm Strich ein leichter Rückgang stand. Während alte Kassenschlager wie das Krebsmedikament Erbitux und das Multiple-Sklerose-Mittel Rebif weiter an Umsatz verloren, konnte der Hoffnungsträger Avelumab zulegen.

Im Geschäft mit Flüssigkristallen etwa für Smartphone-Displays kämpft Merck weiter mit dem Preisdruck der asiatischen Konkurrenz. Dort ging der Umsatz aus eigener Kraft zurück. In der gesamten Materialsparte, die auch die Auto-, Kosmetik- und Elektroindustrie beliefert, sanken die Erlöse um 4,2 Prozent. Merck stellt die Sparte neu auf und will ab 2020 bei Umsatz und Ergebnis wieder zulegen.

Seine Ergebnisprognose bestätigte das Unternehmen. Die Pharma- und Laborsparte würden das Wachstum tragen, sagte Oschmann. „2019 werden wir bei allen Kennzahlen besser dastehen.“ dpa

