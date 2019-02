Viele ohne Ersparnisse

Laut einer Umfrage haben 31 Prozent der Haushalte keinerlei Rücklagen. © dpa

Frankfurt.Fast jeder dritte Privathaushalt in Deutschland verfügt einer Umfrage zufolge über keine Ersparnisse. 31 Prozent von 1006 Befragten gaben in der Erhebung im Auftrag der ING Deutschland an, ihr Haushalt habe keine Rücklagen und könne nichts sparen, weil am Ende des Monats das Geld ausgegeben sei.

Damit habe das Land, das den Ruf als Sparweltmeister hat, unter den 13 in der Studie berücksichtigten europäischen Ländern den zweithöchsten Anteil an Haushalten ohne jegliche Ersparnisse, teilte die ING mit. Nur in Rumänien sei der Anteil der Nicht-Sparer noch höher (37,2 Prozent), nach Deutschland folgt das Vereinigte Königreich mit 29,5 Prozent. Zudem stieg der Wert in Deutschland stärker als im europäischen Schnitt: Bei der Befragung ein Jahr zuvor lag der Anteil der Nicht-Sparer in Deutschland bei 27 Prozent, im europäischen Durchschnitt waren es 25 Prozent und sind jetzt 26 Prozent. dpa

