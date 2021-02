Vier Studios schon wieder geschlossen

Nur von einem Zeltdach geschützt wird in Mannheim trainiert. © Christoph Blüthner

Berlin/Mannheim.Seit Anfang November sind Fitnessstudios bundesweit geschlossen – eine der Corona-Beschränkungen. Die Studio-Kette McFit, die zur RSG Group gehört, will mit einem Freiluft-Angebot eine Übergangslösung anbieten: ein Training an Geräten im Freien mit speziellem Hygienekonzept und Vergabe fester Termine. Zehn Studios öffneten am Samstag die dafür aufgestellten Zelte, unter anderem in Berlin,

...