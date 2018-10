Viertel mit „Berliner Flair“ – und der nötigen Kaufkraft

Mannheim.Als M. Jürgen Tekath vor mehr als 25 Jahren in die Oststadt gegangen ist, „hörte die Stadt noch vor dem Wasserturm auf“. So jedenfalls erzählt es der Geschäftsmann. Er führt mit Partnern das Café „Flo“ am Friedrichsplatz und den Laden mit Blumen und Designkleidung nebenan. Heute fühlt er sich mittendrin in der Stadt – und inspiriert vom Umfeld: „Die Neuerfindung der Kunsthalle tut uns total gut.“

Tekath – das merkt man sofort – liebt die Oststadt, genau wie die Schwetzingerstadt: Dort hatte er ebenfalls einen Blumenladen. Und er ist einer der Besitzer des Cafés „Lido“ in der Seckenheimer Straße. „Ein schöner kleiner Ort, an den Leute kommen, die mit sich selbst etwas anfangen können“, sagt er. Das „Flo“ sei eher „nach außen gerichtet“. „Hier geht es mehr ums Sehen und Gesehenwerden“. Das „Lidochen“, das sei eher Berlin oder London, das „Flöchen“ komme pariserisch daher. Für Tekath ist die Schwetzingerstadt das einzige innenstadtnahe Gebiet, „das sich noch entwickeln kann“. Was er verändern würde? „Die nervige Klingel der Straßenbahn ausstellen.“ Tekath muss selbst lachen: „Wenn das alles ist...“

Wo liegt die Grenze?

Offiziell markiert die Seckenheimer Straße die Grenze zwischen den Stadtteilen: Die Schwetzingerstadt liegt südlich, die Oststadt nördlich davon. Nach Meinung vieler Mannheimer jedoch ist es die Augustaanlage, die die Viertel trennt.

So sieht es auch Michaela Föhre, Inhaberin der „Boutique Rubens“ auf der Nordseite der Seckenheimer Straße. „Das Viertel ist viel attraktiver geworden“, findet die Geschäftsfrau, die hier seit 20 Jahren Damenmode in großen Größen verkauft. Sie habe viel Kundschaft von auswärts – dafür liege die Schwetzingerstadt optimal: innenstadtnah, am Wasserturm. Nur die Parkplatzsituation sei „eine einzige Katastrophe“. Und die Sauberkeit der Straßen ausbaufähig.

Zur Oststadt zählt sie sich definitiv nicht, obwohl ihr der Gedanke – aus Marketinggründen – gefällt: „Bei der Schwetzingerstadt wird doch noch öfter die Nase gerümpft, während alle wissen, dass in der Oststadt ,das gehobenere Publikum’ wohnt.“

Auf der anderen Straßenseite – also eindeutig in der Schwetzingerstadt – warten Birgit und Karl-Heinz Butz vor dem „Kaffee Kult“ auf ihr Mittagessen. Sie wohnen seit 43 Jahren hier. „Es war schon immer recht vielseitig“, findet er. „Fehlt was?“, fragt er seine Frau. „Man hat alles“, antwortet sie.

Unverpackt-Konzept seit März

Die Liste an Geschäften ist tatsächlich lang, es gibt etwa Elektro-Zigaretten, Mode aus zweiter Hand oder Perücken, hier liegen Elektrogeschäfte und Eisdielen, ein Sushi-Restaurant und ein Geigenbauer. „Es gibt noch einen kleinen Mittelstand, der die üblichen Bedürfnisse der Bevölkerung abdeckt. Kurz gesagt: Es ist alles da, was man braucht“, sagt Ralf Knapp, Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft der Gewerbetreibenden Mannheim-Ost (kleines Bild). Allerdings blickten viele Passanten nur durchs Schaufenster, um dann doch im Supermarkt oder im Internet einzukaufen, bedauert er. Auf Flachbildschirmen wirbt die Aktionsgemeinschaft in Schaufenstern für ihre Mitglieder.

Der Stadtteil wandelt sich, Neues kommt hinzu: Seit März gibt es etwa den Unverpackt-Laden in der Seckenheimer Straße: „Eddie’s“. Hier können Kunden Produkte in mitgebrachte Behälter abfüllen, um Verpackungsmüll zu vermeiden. Inhaber Eduard Justus hat sich ganz gezielt für den Standort entschieden. „Weil das Publikum hier mit unserer Zielgruppe übereinstimmt.“ Menschen also, die bewusst nachhaltig leben – und einkaufen – möchten. Auch der 32-Jährige wünscht sich mehr Parkplätze – allerdings nicht für Autos, sondern für Fahrräder.

Ralf Knapp, Chef der Aktionsgemeinschaft, hingegen denkt vor allem an die Autofahrer: Es brauche eine andere Verkehrsführung am Tattersall, damit Autos von dort nicht nur in die Schwetzinger, sondern direkt in die Seckenheimer Straße einfahren können. Beim Thema Parkplatzsituation nutzen fast alle befragten Geschäftsleute das Wort „katastrophal“.

Zielgruppe für hochpreisige Mode

Ortswechsel: Dass die Berliner Straße zwischen Wasserturm und Nationaltheater eine Fahrradstraße ist, gefällt Stefan Knecht allerdings gut. Er ist Inhaber von „piaf & ponti“, einem Konzeptladen für Baby- und Kinderartikel, der im Frühjahr eröffnet hat. „Für uns ein idealer Standort“, sagt er: „Viele Frauen kommen mit Kinderwagen oder Fahrrad vom Spielplatz im Unteren Luisenpark vorbei.“ Wie bestellt, machen zwei Mütter mit kleinen Kindern am Schaufenster halt. Einige Preise im „piaf & ponti“ sind nichts für den kleinen Geldbeutel, die Kleider der Eigenmarke werden aus ökologischen Stoffen in der Mannheimer Textilerei hergestellt. Die Zielgruppe aber ist da.

In der Oststadt wohnt auch Iris Steinhauer. Die 58-Jährige fährt mit Einkäufen im Fahrradkorb durch eine der Gründerzeit-Alleen nach Hause. Sie war im „Edeka“ in der Schwetzingerstadt. „Der ist perfekt für mich“, sagt sie. Auch sie denkt eine Weile nach, ob etwas fehlt. „Wenn man schon so lange überlegen muss, ist das wohl ein gutes Zeichen“, sagt sie und radelt davon.

Zurück in der Seckenheimer Straße scherzt Gjergj Kabashi von der Kaffeerösterei „Lauri“ mit seinen Kunden. „Ich kenne meine Pappenheimer, ich bin glücklich hier“, sagt er. Genau wie Uwe Schellbach vom Wohnaccessoire- und Geschenkartikelladen „Wohnhunger“ nebenan. Beide leben in der Neckarstadt. „Für mein Konzept ist aber das hier der beste Standort“, sagt Schellbach: „Berliner Flair, viele inhabergeführte Geschäfte, die größere Kaufkraft.“

Die Zweirad-Ecke weiter vorn in der Straße hat dichtgemacht, die Schaufenster sind abgehängt. Doch es geht weiter: „Coming soon“, steht an einem Zettel: Hier soll eine Tapas-Bar öffnen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.10.2018