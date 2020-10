Virtuelle Lesungen statt volle Messehallen

Illustration: © istock

Mannheim.Normalerweise ist sie ein absolutes Muss für die Verlage der Region – die Frankfurter Buchmesse, die am Mittwoch startet. Doch von „normal“ kann in diesem Jahr keine Rede sein: Wegen der Corona-Krise wurde die Hallenausstellung, in der sich sonst Besucher dicht an dicht zwischen Ständen drängeln, abgesagt. Stattdessen gibt es ein virtuelles Angebot für Fachbesucher und ein Bühnenprogramm mit begrenzter Zuschauerzahl. Auch Verlage aus der Region haben teilweise Alternativkonzepte entwickelt – für manche fällt mit der Messe aber auch eine wichtige Möglichkeit weg, sich zu präsentieren. Einige Beispiele:

Springer Nature

Der Wissenschaftsverlag mit großem Standort in Heidelberg hat nach eigenen Angaben bereits im Juni – vor Absage der Hallenausstellung – entschieden, auf einen Buchmesse-Stand zu verzichten, auch mit Blick auf gesundheitliche Risiken für die Mitarbeiter. Stattdessen hat der Verlag ein Digitalkonzept entwickelt: Im „virtuellen Hub“ gibt es Fachdiskussionen und Vorträge, per Video stellen Autoren ihre Publikationen vor. Dazu, wie sehr Corona das Geschäft beeinträchtigt, äußert sich Springer Nature auf Nachfrage nicht. Die 860 Mitarbeiter in Heidelberg seien nicht in Kurzarbeit. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters hat das Unternehmen, das jährlich rund 13 000 Bücher publiziert und etwa 3000 Zeitschriften herausgibt, gerade ein weiteres Mal einen Börsengang verschoben. Aktuell gehört der Verlag der Holtzbrinck-Gruppe und dem Beteiligungsunternehmen BC Partners.

Wiley-VCH

Beim Wissenschaftsverlag Wiley-VCH in Weinheim sieht man die Absage der Ausstellung als „richtigen Schritt“: „Schließlich wäre die Messe nicht dieselbe gewesen wie in früheren Jahren“, sagt Geschäftsführer Guido F. Herrmann. Für den Verlag sei vor allem das internationale Publikum wichtig – das wegen der Reiseeinschränkungen ohnehin begrenzt gewesen wäre. Kontakte zu Kunden im Buchhandel und Lizenzverhandlungen mit ausländischen Verlagen liefen nun virtuell.

Im Buchgeschäft – Wiley ist vor allem auf Naturwissenschaften spezialisiert – habe man in den ersten Wochen nach dem Lockdown Umsatzrückgänge verkraften müssen. Teils sei es aber gelungen, sie durch E-Book-Angebote auszugleichen. Seitdem der Handel wieder geöffnet habe, steige der Umsatz. Positiv hat sich Herrmann zufolge das Zeitschriftensegment entwickelt, neben dem Buch Hauptstandbein des Verlags. Hier seien die Online-Zugriffe stark gestiegen. Wiley VCH gehört zur US-Verlagsgruppe John Wiley&Sons. In Weinheim, wo rund 400 Menschen arbeiten, werden unter anderem die deutschen Ausgaben der Reihe „... für Dummies“ betreut.

Beltz

Auch bei der Weinheimer Beltz-Gruppe laufen Termine mit Agenten und Autoren statt auf der Buchmesse nun über Telefon oder Videokonferenzen. Auf das Geschäft werde sich die Absage der Hallenausstellung in Frankfurt nicht negativ auswirken, hatte Verlagschefin Marianne Rübelmann unlängst in einem Interview mit dieser Redaktion gesagt. Die Gruppe, zu der unter anderem Kinder- und Jugendbuchverlage und die Zeitschrift „Psychologie heute“ gehören, hat eine „mobile Buchmesse“ auf die Beine gestellt, mit virtuellen und Live-Veranstaltungen in verschiedenen Städten. Außerdem gibt es einen Buchmesse-Podcast. Während des Lockdowns verzeichnete Beltz mit seinen rund 280 Beschäftigten unter anderem eine höhere Nachfrage im Kinder- und Jugendbuchbereich.

Wellhöfer

Für Ulrich Wellhöfer ist die Absage der Hallenausstellung nach eigenen Worten „ein Drama“. „Für uns kleine Verlage fällt eine ganz wichtige Möglichkeit weg, um unsere Neuerscheinungen zu präsentieren“, sagt der Inhaber des Mannheimer Verlags, der auf regionale Literatur spezialisiert ist. Sieben Bücher veröffentlicht er in diesem Jahr – nur etwa halb so viele wie sonst. Auf der Buchmesse knüpfe und pflege man nicht nur Kontakte. „Manchmal entstehen im Gespräch mit Autoren auch Ideen für neue Buchprojekte.“

Die Corona-Krise belastet auch das zweite Standbein, das sich Wellhöfer aufgebaut hat: Veranstaltungen. „Für April hatte ich in unserem Kulturhaus im Elsass die erste deutsch-französische Buchmesse organisiert. Wir hatten 30 Verlage unter Vertrag – und dann mussten wir absagen.“ Immerhin habe man den Feudenheimer Kultursommer mit rund 600 Gästen veranstalten können. „Ich glaube, dass wir der Digitalisierung starke analoge Formate entgegensetzen müssen“, sagt Wellhöfer. Gleichzeitig sei der Weg zur Wirtschaftlichkeit nicht zuletzt durch Corona schwerer geworden.

Kunstanstifter

Auch für Niklas Thierfelder ist die Buchmesse eine wichtige Plattform, um seinen Mannheimer Verlag Kunstanstifter noch bekannt zu machen. „Da läuft schon immer mal wieder ein Buchhändler vorbei, der uns noch nicht kennt und sich dann für unser Programm interessiert“, sagt er. Natürlich könne man eine Vorschau auch digital verschicken. Das ersetze aber nicht die Laufkundschaft auf der Messe. Wichtig seien dort auch die Kontakte, die für das Lizenzgeschäft im Ausland geknüpft werden. „Das ist ein wichtiges Zubrot für uns.“

Statt in Frankfurt präsentiert der Illustrations-Verlag, der auf aufwendig gestaltete Bücher für Kinder und Erwachsene spezialisiert ist, seine Neuerscheinungen nun auf Insta-gram. „Wir hatten aus Sicherheitsgründen schon früh entschieden, dass wir dieses Jahr nicht zur Buchmesse gehen“, sagt Thierfelder. Die offizielle Absage der Ausstellung kam seiner Ansicht nach zu kurzfristig: „Da blieb kaum noch Zeit, alternative Konzepte zu entwickeln.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 10.10.2020