Vodafone: DSL-Störung nach Server-Ausfall

Im DSL-Netz von Vodafone kommt es am Freitagmorgen überregional zu Störungen. Das bestätige ein Vodafone-Sprecher dieser Zeitung auf Anfrage. Demnach sei es gegen 5.40 Uhr aus bislang noch unklarer Ursache zu einem großflächigen Ausfall von DNS-Servern gekommen. Infolgedessen seien "temporäre Ausfälle der DSL-Verbindungen" aufgetreten, so der Sprecher. Mobilfunk- und Kabelempfänge seien nicht betroffen. Wie viele Haushalte genau von der Problematik betroffen sind, war zunächst unklar. Auf Portalen wie allestoerungen.de gingen am Freitagmorgen mehrere tausend Störungsmeldungen ein.

Derzeit, so der Sprecher weiter, werde "mit Hochdruck" an der Entstörung gearbeitet. Wie lange diese genau in Anspruch nehmen werde, konnte zunächst noch nicht eingeschätzt werden. "Es sieht derzeit nicht so aus, als müsste Hardware ausgetauscht werden und Sie können sicher sein, dass wir die Anschlüsse so schnell als möglich wieder bereitstellen werden, bitten aber gleichzeitig um etwas Geduld."