Vodafone greift nach Unitymedia

Düsseldorf/Heidelberg.Große Teile des europaweit agierenden Kabelnetzbetreibers Liberty Global sollen an Vodafone übergehen, darunter auch die deutsche Tochter Unitymedia. Noch ist der Deal aber nicht perfekt:

Was beinhaltet die Einigung genau?

Sollten die Kartellbehörden zustimmen, bekommt Vodafone neben dem Deutschlandgeschäft auch die Liberty-Aktivitäten in Rumänien, Tschechien und Ungarn. Die beiden Konzerne einigten sich auf einen Kaufpreis von 18,4 Milliarden Euro.

Welches Ziel verfolgt Vodafone mit der Übernahme?

Vodafone-Konzernchef Vittorio Colao hatte angekündigt, den Platzhirsch in Deutschland mit der Übernahme unter Druck setzen zu wollen. Schon jetzt ist Vodafone seit der Übernahme von Kabel Deutschland im Jahr 2014 in 13 Bundesländern mit einem eigenen Fernsehkabelnetz vertreten. Nun erhalten die Briten auch die Kontrolle über die Fernsehkabel in den verbliebenen Ländern Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg, in denen Unitymedia nach eigenen Angaben 13 Millionen Haushalte versorgt. Über ein nennenswertes Fernsehkabelnetz verfügt daneben nur noch der Betreiber Pyur mit rund 3,6 Millionen angeschlossenen Haushalten. Vodafone will bis 2022 rund 25 Millionen Haushalte mit Gigabit-Breitbandanschlüssen versorgen.