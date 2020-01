Vodafone: Nach Problemen durch Server-Ausfall - DSL-Störung behoben

Im DSL-Netz von Vodafone ist es am Freitagmorgen überregional zu Störungen gekommen. Das bestätige ein Vodafone-Sprecher dieser Zeitung auf Anfrage. Demnach sei es gegen 5.40 Uhr aus bislang noch unklarer Ursache zu einem großflächigen Ausfall von DNS-Servern gekommen. Infolgedessen seien "temporäre Ausfälle der DSL-Verbindungen" aufgetreten, so der Sprecher. Mobilfunk- und Kabelempfänge seien nicht betroffen. Wie viele Haushalte genau von der Problematik betroffen waren, war zunächst unklar. Auf Portalen wie allestoerungen.de gingen am Freitagmorgen mehrere tausend Störungsmeldungen ein.

"Umgehend", so der Sprecher weiter, hätten Fachkräfte "mit Hochdruck" an der Entstörung gearbeitet. Gegen 9.15 Uhr hätte die zuständige Fachabteilung signalisiert, dass das Problem gelöst sei. Noch immer könne es vereinzelt zu Fehlermeldungen kommen, "wir gehen aber davon aus, dass alle Kunden zeitnah wieder auf ihren Anschluss zurückgreifen können", so der Sprecher.