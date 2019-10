Volksbanken Weinheim und Kurpfalz wollen fusionieren

Weinheim.Die Volksbank Weinheim und die Volksbank Kurpfalz mit Sitz in Heidelberg nehmen offiziell Fusionsgespräche auf. Wie die Kreditinstitute am Dienstag mitteilten, haben die jeweiligen Aufsichtsratsgremien dafür einstimmig den Weg freigemacht. Bei einer Fusion entstünde an der Bergstraße von Heidelberg bis Weinheim eine Genossenschaftsbank mit einer Bilanzsumme von knapp drei Milliarden Euro, 32 Filialen, rund 450 Mitarbeitern sowie mehr als 100 000 Kunden. Zum Vergleich: Die VR Bank Rhein-Neckar mit Sitz in Mannheim erzielte zuletzt einen Umsatz von knapp 4,2 Milliarden Euro, die Zahl der Beschäftigten liegt bei rund 650.

„Auf Augenhöhe“

Das letzte Wort haben freilich die Vertreterversammlungen beider Banken, die voraussichtlich im Mai des nächten Jahres über einen Zusammenschluss entscheiden sollen. Es wäre eine „Fusion auf Augenhöhe“, betonte Carsten Müller, Vorstandssprecher der Volksbank Weinheim, auch wenn die Volksbank Kurpfalz sowohl bei der Bilanzsumme als auch bei der Zahl der Filialen und Mitarbeiter die Nase vorn hat.

Beide Banken seien wirtschaftlich gesund, betonten die Vorstände beider Genossenschaftsbanken. Aber in der „neuen Größenklasse“ sei die Bank besser für die Herausforderungen gerüstet, vor denen zurzeit die gesamte Branche stehe: die anhaltende Niedrigzinsphase in deren Folge die Ergebnisse sinken, zunehmende regulatorische Vorschriften der Aufsichtsbehörden und die schnell fortschreitende Digitalisierung. pro

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.10.2019