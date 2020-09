Volvo im Vorhof von Daimler

Stuttgart.Für die Werbeleute von Volvo war das ein Sechser im Lotto: Ausgerechnet die Stuttgarter Nahverkehrsgesellschaft SSB setzt auf die elektrischen Gelenkbusse des schwedischen Herstellers. Seine Vorzeigefahrzeuge verkehren sozusagen unter den Augen der Daimler-Benz-Oberen, die im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt residieren.

„Die baden-württembergische Landeshauptstadt hat ein neues Kapitel auf dem Weg zu nachhaltigen Lösungen für die elektromobile Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs aufgeschlagen“, schwärmen die Leute von Volvo in einer Mitteilung, die ganz oben auf ihrer Internetseite platziert ist. Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn kam persönlich zur Übergabe der beiden Busse. „Die SSB als städtische Tochter geht hier vorbildlich voran“, lobte der Grünen-Politiker.

Die bundesweit ersten vollelektrischen Gelenkbusse fahren nur ein paar Hundert Meter vom Stammsitz des großen Konkurrenten Daimler vorbei. Dort bewahrt man die Fassung angesichts des Imageschadens. „Auch wir sind kurz vor der Auslieferung der eCitaro-Gelenkzüge an die Kunden und damit auch an die SSB“, teilt eine Sprecherin auf Anfrage mit. Es sei zwar richtig, dass Volvo vorher geliefert hat. Aber da handle es sich doch um Vorserienfahrzeuge. Die eigenen Gelenkbusse mit Batterie, die gerade in Mannheim gefertigt werden, seien dagegen schon die ersten aus der Serie. Die Verzögerung erklärt sie mit der Entwicklung der Festkörperbatterie.

Konzerne kooperieren bald

Markus Wiedemann, der zuständige SSB-Bereichsleiter, bestätigt, dass man je zwei dieser Busse mit Platz für 150 Fahrgäste bei den Konkurrenten bestellt hat. „Eigentlich sollten die Mercedes-Fahrzeuge die ersten sein“, erklärt er.

Bei den SSB sind die Zeiten schon lange vorbei, dass man sich auf den Hersteller im eigenen Land verlassen hat. Konkurrenz belebt das Geschäft – und in diesem Fall den Ehrgeiz der Entwickler. Volvo hatte zum Beispiel einen Bus mit Hybridantrieb zu einer Zeit, als Daimler Trucks und Busses kein solches Angebot hatte. Auch bei der Brennstoffzelle haben die Stuttgarter ihren Entwicklungsvorsprung eingebüßt.

Erst vor ein paar Wochen kündigten Daimler Trucks und die Volvo Group eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung einer Brennstoffzelle für schwere Nutzfahrzeuge an. Vielleicht muss die SSB bald keine diplomatischen Verrenkungen mehr machen, wenn sie Volvos kauft.

