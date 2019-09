Vom Händler zum Kühlexperten

Mannheim.Es ist eines der größten Kälte- und Klimaunternehmen in Privatbesitz in Deutschland: Rütgers. Der Familienbetrieb mit zehn Standorten von Hamburg bis Freiberg und Hauptsitz in Mannheim feiert jetzt sein 100-jähriges Bestehen – und setzt zum Geburtstag ganz auf Digitalisierung.

Die beiden Gründer, Carl Rütgers und Emil Bihlmeier, haben sich im Ersten Weltkrieg kennengelernt – durch die gemeinsamen Aufklärungsflüge entlang der Maginot-Linie an der französischen Grenze. Einer ist der Pilot, der andere schaut nach dem Frontverlauf unten. Beide überstehen die heftigen Kämpfe unversehrt und werden enge Freunde. Danach wollen sie zusammen arbeiten. „Irgendwas mit Elektrizität, das große Thema zu dieser Zeit“, so der heutige Geschäftsführer Josef Neuberger (Bild), war ihr Ziel. So gründen sie 1919 einen Elektrogroßhandel für Radios.

Sie überleben mehrere Wirtschaftskrisen, aber 1935 trennen sie sich doch: Carl Rütgers zieht es wieder in die Luft, er wird Ausbilder für Piloten. Noch miterlebt hat er aber, wie eine neue Technik immer wichtiger wird: Kühlschränke.

Wer Lebensmittel kühlen wollte, erhielt lange nur Stangeneis angeliefert. Das ändert sich durch die General-Motors-Tochter „Frigidaire“, die in den 1920er Jahren erstmals Kühlschränke für Endverbraucher anbietet. „Frigidaire“, obwohl Markenname, wird bald generell zum Synonym für Kühlschränke, oder einfach nur „Fridge“.

Aber noch kann sich nicht jeder solch ein Gerät leisten. Daraus entsteht die Idee der „Frostfachgemeinschaften“. Dort mieten Landwirte und Gastronomen einzelne Kühlzellen, weil sie so etwas im eigenen Haus nicht haben. Mit der Betreuung solcher „Frostfachgemeinschaften“ fängt die Spezialisierung von Rütgers auf Kältetechnik an. „Die letzte Frostfachgemeinschaft nahmen wir erst in den 1990er Jahren außer Betrieb“, so Neuberger.

Auswirkungen des Klimawandels

Doch der Handel mit einzelnen Geräten rentiert sich nicht lange, auch wenn Rütgers von „Frigidaire“ das Alleinverkaufsrecht für die gesamte kältetechnische Haushaltsproduktion in Südwestdeutschland hat. Zusätzlich vertreibt der Familienbetrieb gewerbliche Kälte- und Klimaanlagen des US-amerikanischen Weltmarktführers Carrier.

„Das brachte den Durchbruch“, blickt Neuberger zurück, „die Vision von der Großkälte“. Der Elektrogroßhandel mit weißer und brauner Ware wird 1978 geschlossen. „Wir wurden vom Händler zum Handwerker“, so Neuberger. Seither steht Rütgers für professionelle Kälte- und Klimatechnik für Gebäude, für wirksame Kühlung für industrielle Prozesse oder Rechenzentren – aber immer mehr auch für Privathäuser.

Neuberger, der Enkel des Firmengründers, ist 1984 eingestiegen und inzwischen Hauptgesellschafter des Familienunternehmens. Eine seiner ersten Entscheidungen war, den alten Firmensitz im Stadtzentrum von Mannheim, im Quadrat Q 7, zu verlassen und ins Gewerbegebiet Mallau zu ziehen. Rechtzeitig zum Jubiläum ist 2018 dort ein Neubau dazugekommen, termingerecht für 2,5 Millionen Euro errichtet und ein Musterbeispiel an Energieeffizienz.

Deutlich spürt Neuberger den Klimawandel. Einmal technisch – „in den 1980er Jahren wurden Klimaanlagen auf maximal 28 Grad Außentemperatur eingerichtet, heute auf 38 bis 40 Grad, das ist schon eine gravierende Veränderung“, so der Geschäftsführende Gesellschafter. Aber auch die Nachfrage habe zugenommen: „Apotheke, Kaufhaus, Auto – die Leute sind gewohnt, dass alles klimatisiert ist, da erwarten sie das zunehmend auch von ihrer Wohnung“, so Neuberger. Zumindest die Leerrohre dafür würden heute in vielen Neubauten, etwa im Mannheimer Glücksteinquartier, schon installiert. Eine alternde Gesellschaft brauche das schon deshalb, weil geregelte Temperaturen den Kreislauf entlasteten, erläutert er.

Zum Jubiläum hat Neuberger die Digitalisierung vorangetrieben. „Da sind wir viel weiter als andere Unternehmen. Wir sind praktisch papierlos, und da können wir stolz drauf sein“, hebt Neuberger hervor. Alle Anlagen, für die man Serviceverträge haben, würden mit einem eigens entwickelten Monitoring-Instrument permanent elektronisch überwacht, und alle Monteure hätten Laptops – aber bewusst keine GPS-Sender. „Wir sind Familienunternehmen, wir vertrauen den Leuten – das ist eine Sache des Respekts“, betont Neuberger.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.09.2019