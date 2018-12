Vom Polizeireporter zum „Mister RNF“

Mannheim.Der Geschäftsführer geht, der Journalist aus Leidenschaft bleibt: Bert Siegelmann ist auch künftig im Rhein-Neckar Fernsehen präsent – ob als Moderator von „Zur Sache“ oder „Profil“ , als Berichterstatter im Nachrichtenblock oder Appetitmacher an der Seite des Telekochs.

Auch wenn sich Bert Siegelmann die Übergabe seines Lebenswerkes anders vorgestellt hat, betont er: „Mit 70 wollte ich ohnehin die Geschäftsführung abgeben und mich journalistischen Projekten widmen, zu denen ich nie gekommen bin.“ Dass er am 7. Dezember sein siebtes Lebensjahrzehnt vollendet hat, bedeutet für ihn keineswegs Rückzug aus dem Beruf. „Ich will aber mehr Freizeit.“ Und die soll auch der Familie zugutekommen. Schließlich ist Bert Siegelmann nicht nur Vater von zwei erwachsenen Söhnen, sondern auch von zwei Töchtern, die das Gymnasium besuchen.

Abitur im Tulla

Der gebürtige Oberbayer mit Allgäuer Kindheit kam zur dritten Klasse in jene Stadt, die er als Heimat empfindet – Mannheim. Auch wenn er früher mit dem Beruf des Tierarztes liebäugelte und sich nach dem Abi im „Tulla“ zunächst für Jura entschied, war der Weg zum Journalismus vorgezeichnet. „Mattscheibe“ hieß die Schülerzeitung, die er und eine kleine Truppe herausgaben – mit immerhin 3000 Exemplaren.

Nach einem Volontariat, also der Ausbildung zum Journalisten, beim „Mannheimer Morgen“ machte sich Siegelmann als Polizeireporter einen Namen. Er erlebte die wilde Zeit im Mannheimer Jungbusch, wo „Zechanschlussraub“, wie das Ausrauben alkoholisierter Barbesucher genannt wurde, quasi zum Nachtleben gehörte. Als Ressortleiter für „die Nachbarschaft“ setzte er sich für Schwerpunkte, insbesondere für eine Riedausgabe, ein. Die Bedeutung der Region erkannte er früh.

Als ihm die Dr. Haas-Gruppe das Projekt „Neue Medien“ übertrug, begann seine Pionier-Karriere: Bert Siegelmann baute zunächst als Chefredakteur und ab 1994 als geschäftsführender Alleingesellschafter das Rhein-Neckar Fernsehen auf – inzwischen ältester Privat-Regionalsender. Noch vor Sendestart anno 1986 gab es so etwas wie ein „Urzelle“: In einem von der SRH-Stiftung Heidelberg übernommenen Studio wurde das neue TV-Metier praxisnah erprobt. „Als erste Auftragsproduktion haben wir für eine Messe in Moskau einen Film über Salamander-Schuhe mit russischem Text hergestellt.“

Stolz auf das Erreichte

Klar, sei nicht immer alles sofort perfekt gelaufen, blickt der Macher zurück. Aber die Grundidee habe von Anfang an funktioniert, sei bis heute Herzstück und Herausforderung zugleich: „Ein Fernsehprogramm, das drei Länderzipfel als Einheit sieht und Identität gibt.“ Stolz ist er darauf, schon im Vorfeld der von ihm medial gepuschten Metropolregion den Symbolbegriff „Rhein-Neckar-Dreieck“ aus der Taufe gehoben zu haben. Regionale „Fernseh-Grundversorgung“, die das RNF leistet, umschreibt Siegelmann so: „Der Viernheimer, der in der BASF arbeitet und in Mannheim einkauft, soll sich genauso wiederfinden wie der Mannheimer, der gern in der Pfalz Wein trinkt oder der Pfälzer, der das Nationaltheater besucht.“

Der RNF-Pionier, auch „Mister RNF“ genannt, bleibt nicht nur als Journalist aktiv, er engagiert sich weiterhin in Stiftungen und Gremien: im Vorstand der Metropolregion, im IHK-Wirtschaftsforum und im Auswahlkomitee für den Mannheimer Bloomaulorden. Auch ohne Geschäftsführeraufgaben bleibt sein Terminkalender voll.

