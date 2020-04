Von der Wurstpellezum medizinischen Implantat

Weinheim. Mitten in Weinheim, zwischen Bergen, Reihenhäusern und dem Hauptbahnhof, befindet sich das spanische Unternehmen Naturin Viscofan. Seit mehr als 85 Jahren werden hier Pellen für Würstchen, Salami und Co. hergestellt und in die ganze Welt exportiert. Hier wurden die ersten Kunstdärme aus Kollagen, die erste essbare und 2019 die erste vegetarische Hülle entwickelt. In einer der Produktionsstätten gehen zwölf Mitarbeiter aber einer völlig anderen Idee nach. Eine, die nichts mit Essen zu tun hat und so absurd erscheint, dass sie schon wieder Sinn macht: der Einsatz von Kollagen in der regenerativen Medizin.

Ein und derselbe Rohstoff - nämlich Rinderhaut - wird in der Weinheimer Fabrik nicht zu Kollagen für die Wursthülle verarbeitet, sondern zu ultrareinen, sogenannten Kollagen-Typ-I-Fasern entwickelt. „Kollagene sind Eiweiße, die überall in unserem Körper vorkommen: in Sehnen und Bändern, Hautschichten, Gelenkknorpeln, in Blutgefäßen und Knochen“, erklärt Lluis Quintana, Biowissenschaftler und Leiter von Viscofan BioEngineering, dem Geschäftsbereich für biomedizinische Forschung und Entwicklung.

„Das Kollagen ist im Gegensatz zu künstlichen Materialien biokompatibel. Sprich, der Körper verträgt es sehr gut und kann es wieder abbauen.“ Die Membranen seien dünn, elastisch und stabil. Und der wohl wichtigste Punkt: sie werden industriell hergestellt. „Die Prozesse sind standardisiert, man erreicht also immer dieselben Ergebnisse, was für die Forschung von immenser Bedeutung ist. Man kann auch das Design, also die Größe, Form und Dichte der Membran je nach medizinischer Anwendung anpassen.“

Bereits seit 2016 arbeitet ein Team aus Industrie, Universitäten und Kliniken in dem von der spanischen Regierung geförderten Projekt „Cardiomesh“ an einer Stammzelltherapie für Herzschwäche-Patienten. Bei diesem Ansatz sollen Zellen aus dem Fettgewebe im kranken Herzgewebe die Funktion geschädigter Zellen übernehmen und sie anregen, zu regenerieren.

Wissenschaftler am Forschungszentrum der Clínica de Navarra in Spanien fanden heraus, dass Stammzellen am besten auf einer speziellen Kollagenmembran wuchsen. Zunächst im Tiermodell, dann in einem Patienten, wurde diese mit Zellen besiedelte und von Viscofan entwickelte Membran operativ mit dem geschädigten Gewebe vernäht.

„Das elastische Material hat sich als Zellunterlage dem Organ angepasst. Die betroffene, krankhafte Stelle wurde besser durchblutet und die Herzfunktion hat sich dadurch verbessert“, so Quintana. „Noch befindet sich die Forschung in der Validierungsphase, was wir allerdings wissen: dem Patienten geht es gut.“ Entwickelt werden diese besonderen Kollagenmembrane in einer großen Halle auf dem Viscofan-Gelände. Auf 500 Quadratmetern befindet sich ein Reinraum mit insgesamt drei Hygienezonen.

Das Medizinprodukt wird mit eigens entwickelten Technologien Schritt für Schritt hergestellt. Das Rohmaterial wird zunächst - einfach beschrieben - in einem chemikalischen Fass gewaschen. Das Kollagen wird daraus extrahiert und in einem ersten Schritt mechanisch zerkleinert. Anschließend wird die Kollagenmasse extrudiert, also kontinuierlich gepresst und wandert dann in einen Trockentunnel. In einem letzten Schritt wird die Kollagenfolie konfektioniert und verpackt. Vier Millionen Euro wurden in die Anlage investiert.

Die Maschinen in Weinheim laufen auftragsbezogen - auch das Implantat für den spanischen Patienten wurde hier hergestellt. Die Prozesse stehen unter strengsten Vorschriften: Sowohl das Regierungspräsidium Baden-Württemberg als auch die Benannte Stelle Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen für Medizinprodukte (DQS Med) inspizieren die Anlage und überprüfen die rechtlichen Anforderungen für die Kollagenmembranen.

Wie kommt man von der Wurstpellenherstellung zur Medizintechnologie? „Viele wissen nicht, dass auch an Wursthüllen hohe Ansprüche gestellt werden. Pellen müssen reißfest, dehnbar und extrem dünn sein. Gleichzeitig müssen sie hohe Temperaturen aushalten, wenn sie gebrüht oder frittiert werden. Und sie dürfen nicht mit chemischen Zusatzstoffen versetzt sein“, erklärt Wilfried Schobel, Geschäftsführer von Naturin Viscofan. „Wir verstehen Kollagen und seine Eigenschaften seit fast 90 Jahren. Irgendwann haben wir uns gefragt, was man mit dem Produkt noch alles tun kann. Da kam uns die Idee: wieso nicht etwas Soziales tun und versuchen, Menschen zu helfen?“

Die medizinischen Viscofan-Produkte sollen künftig auch für andere Therapien genutzt werden. An der Universitätsklinik für Urologie Tübingen waren präklinische Experimente mit kollagenen Zellträgern zur Behandlung von Harnröhrenverengung erfolgreich. Viscofan BioEngineering arbeitet auch an einem Kollagennetz, das bei Operationen von Hernien eingesetzt werden soll. Und an einer Membran, die bei Knochendefekten im Kiefer verwendet wird.

„Die Industrie hat den Einsatz dieses speziellen Produktes in der Medizintechnologie für sich entdeckt. Wir kooperieren derzeit mit vielen Unternehmen“, sagt Quintanta. „Und hoffentlich werden wir in den kommenden Jahren mit Herzimplantaten auch in den Markt eintreten.“

