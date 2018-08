Von Google zu Röchling

Anzeige

MAnnheim.Der Mannheimer Kunststoffspezialist Röchling verstärkt seine Führung mit dem bisherigen Google-Manager Klaus-Peter Fett. Wie das Unternehmen mitteilte, übernimmt der 49-Jährige zum 1. Oktober die neu geschaffene Position des Chief Information and Digital Officer. Fett ist für die Bereiche Digitalisierung und IT verantwortlich. Nach dem Studium der Wirtschafts- und Computerwissenschaften in Stuttgart war Fett bei verschiedenen Softwareunternehmen tätig. Bei Google Deutschland beriet er zuletzt Industrieunternehmen bei der digitalen Transformation – etwa der Nutzung von Cloud-Technologien, bei der Software oder Speicherplatz im Internet bereitgestellt werden.

„Seine bisherigen beruflichen Stationen prädestinieren Klaus-Peter Fett für die Aufgabe, neue Geschäftsmodelle innerhalb der Röchling-Gruppe mit hoher Geschwindigkeit auf den Weg zu bringen, Erfolge transparent in unsere Gruppe zu tragen und grundsätzlich ein neues Denken anzustoßen“, sagte Röchling-Vorstandschef Hanns-Peter Knaebel. fas