Von Klimaschutz an Weihnachten keine Spur

Münster.Weihnachten ist nicht nur das Fest der Liebe, sondern auch das des Überflusses. Wie passt das in eine Zeit, in der das Klima zum Topthema in Politik und Wirtschaft geworden ist und sich Menschen zunehmend über ihren eigenen Einfluss Gedanken machen? Gibt es das schlechte Gewissen, das sich beim Fliegen in dem Schlagwort „Flugscham“ manifestiert hat, auch beim Kaufen, Schenken, Essen oder Verpacken rund ums Fest?

Google weiß zumindest noch nichts davon. Während „Flugscham“ schon rund 157 000 Treffer ausspuckt, fragt die Suchmaschine bei „Konsumscham“, ob man nicht eigentlich nach „Konsumsucht“ suche. Carolin Bohn, die sich aus politikwissenschaftlicher Perspektive mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt, meint: „Eine Einschränkung des Konsums zeichnet sich nicht ab.“ Auch der Handelsverband ging zuletzt davon aus, dass das aktuelle Weihnachtsgeschäft die Umsätze des Vorjahres noch mal toppen könnte. Beim Thema Plastikvermeidung auf Weihnachtsmärkten will zumindest Aachen mit gutem Beispiel vorangehen und ab 2020 „plastikfrei“ werden.

Die Deutsche Umwelthilfe schätzt, dass rund um Weihnachten die Menge an Verpackungsmüll um bis zu 20 Prozent steigt. Mit einer kurzfristigen Umkehr dieses Trends sei nicht zu rechnen. Das boomende Online-Geschäft wirke einer „Konsumscham“ eher entgegen, da man im Internet ungesehen und anonym einkaufen könne.

Und doch ist das Klima in den Köpfen präsent, sogar in denen der Kleinsten: Stärker als in den Vorjahren ist das Thema 2019 auf den Wunschzetteln angekommen, wie ein Blick ins Christkind-Postfach in Engelskirchen zeigt. „Besseres Klima, keinen Krieg und kein Plastik mehr im Meer“, hat sich etwa ein Mädchen namens Lisa gewünscht, wie die Post-Sprecherin Britta Töllner berichtet. Auf die Playmobil-Figuren oder neuesten Spiele verzichten wollten die Absender dafür allerdings bisher nicht. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.12.2019