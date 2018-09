„Von vornherein eine Krücke“

Mannheim.Tausende Anleger fielen 2008 aus allen Wolken. Die Zertifikate der US-Bank Lehman Brothers waren auf einmal nichts mehr Wert. Über eine Milliarde Euro verloren deutsche Anleger bei der Pleite. Viele zogen vor Gericht, verklagten ihre Hausbanken, die ihnen die Schuldverschreibungen vermittelt hatten. Vorwurf: Falschberatung. Doch meist ohne Erfolg.

Während der Finanzkrise zog die Bundesregierung Konsequenzen aus Lehman. Zwei Jahre nach der Pleite verpflichtete sie Banken dazu, Protokolle zu jeder Beratung bei Wertpapiergeschäften zu führen. Seitdem müssen Berater alles haarklein aufschreiben: Anlass und Dauer des Gesprächs, das Anliegen des Kunden und zum Schluss die Empfehlung. All das, um den Kunden im Falle eines Rechtsstreits mehr Sicherheit zu geben. Banken stöhnten damals: Mitarbeiter schulen, Kunden informieren. Ein enormer Aufwand.

Gabriele Wang von der VR Bank Rhein-Neckar hat all dies damals als Anlageberaterin für Privatkunden miterlebt. Die große Bank Lehman Brothers, von der habe schon im Studium jeder geredet. „Dass sie Pleite geht, war damals unvorstellbar.“ Unvorstellbar auch für die Anleger. Für viele sei das, was da passierte, schwierig zu fassen gewesen.

„Die Einführung der Protokolle war deshalb sehr wichtig.“ Sie hätten neues Vertrauen hergestellt. Michael Haug, Anlageberater bei der Sparkasse Rhein Neckar Nord, hat dieselben Erfahrungen gemacht. Das Protokoll mache das Gespräch für den Kunden nachvollziehbarer.

Doch nicht jeder muss oder will bei der Beratung so an die Hand genommen werden. „Einige sehr routinierte Anleger äußerten anfänglich schon Unverständnis über den Aufwand und deutlich längere Gesprächszeiten“, sagt Ulrike Weißgerber, Filialdirektorin der Deutschen Bank am Wasserturm in Mannheim. Das Protokoll sei aus Sicht des Anlegerschutzes und der Preistransparenz richtig. Also: für die Anleger grundsätzlich eine gute Sache? „Die Regeln sind in der Ausführung sehr intensiv geraten“, sagt Weißgerber. Sie befürchtet deshalb, dass diese zum Teil abschreckend auf die ohnehin schon aktienskeptischen Deutschen wirken könnten.

Verbraucherschützer sind grundsätzlich nicht überzeugt. Die Pflicht sei „von vornherein eine Krücke“ gewesen, sagt Christian Ahlers, Referent für Finanzfragen beim Verbraucherzentrale Bundesverband. In erster Linie verschaffe das Protokoll nämlich den Geldhäusern Rechtssicherheit, nicht den Anlegern. „Der Berater ist letztlich Teil des Vertriebsapparats der Bank. Und die verdient nicht an Beratung, sondern am Produktverkauf“, so Ahlers. Die Frage laute daher: Wie reguliert man diesen Fehlanreiz. „Eine Maßnahme wäre gewesen, wenn man die Beweislast vor Gericht umgekehrt hätte.“ Momentan liegt die beim Verbraucher. Das Problem dabei sei, dass nicht er das Protokoll erarbeitet, sondern der Berater. „Der zentrale Zweck ist damit die Enthaftung der Bank.“

Gespräche werden aufgezeichnet

Im Januar dieses Jahres mussten deutsche Banken wieder ran. Eine neue Version der europäischen Finanzmarktrichtlinie MiFID zwang sie, die Protokollierung umzustellen. „Früher fragten wir, was ein Kunde bereit ist, an Risiko zu tragen. Heute sind wir dazu verpflichtet, selbst zu ermitteln, ob sich ein Kunde einen potenziellen Verlust tatsächlich leisten könnte“, erklärt Weißgerber. Das Protokoll heißt nun etwas sperrig „Geeignetheitserklärung“. Ein neuer Titel deshalb, weil die Berater nun die Erfahrung des Kunden, seine Anlage-Ziele und vor allem seine finanziellen Möglichkeiten abfragen – und dann klären müssen, welches Produkt genau zu ihm passt. Wieder verursacht die Regulierung nach Angaben der Banken Kosten und Mühen. Größter Kritikpunkt: Telefonische Anlagegespräche müssen aufgezeichnet – Telefonanlagen deshalb entsprechend umgestellt werden. Und falls ein Kunde das nicht möchte, fällt die Transaktion flach.

Im Gegenzug erhält er durch die neue Richtlinie mehr Transparenz bei den Kosten. „Definitiv ein Vorteil“, sagt Ahlers. Jedoch habe die vorherige Bundesregierung die größte Chance in Sachen Verbraucherschutz bei der Umsetzung der Richtlinie vertan: „Jeder Staat hatte bei der Umsetzung der Richtlinie einen Ermessensspielraum. Deutschland hätte damit das Grundproblem angehen können, nämlich die Provisionen, die von den Anbietern der Anlageprodukte an die beratende Bank oder den Vermittler gezahlt werden, zu verbieten und damit Fehlanreize bei der Beratung zu vermeiden.“ Zumindest bei der VR-Bank Rhein-Neckar, bei der Sparkasse Rhein-Neckar und der Deutschen Bank würden solche Provisionen nicht gezahlt werden, so heißt es von den Geldhäusern.

Kostenfrei sei eine Beratung aber nie, sagt Verbraucherschützer Ahlers. „Wenn Verbraucher sie nicht direkt bezahlen, zahlt sie der Anbieter des verkauften Produkts.“ Dies könne über klassische Provisionen passieren, aber zum Beispiel auch mit Vertriebsmargen. „Am Ende ist entscheidend, womit eine Bank Geld verdient, mit Beratung oder mit Produktverkauf.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.09.2018