Vor allem ein Image-Verlust

Frankfurt.„Das ist schade. Es tut weh. So sind halt die Regeln. Aber es ist nicht entscheidend“. Carsten Spohr, Vorstandschef der Lufthansa, ist natürlich alles andere als glücklich, dass die Aktie der größten deutschen Fluggesellschaft ab 22. Juni an der Börse nicht mehr unter den 30 größten deutschen Konzernen im Deutschen Aktienindex (Dax) gelistet ist. Gleichwohl sind für den Lufthansa-Chef derzeit andere Themen viel wichtiger: die Staatshilfe aus Berlin, die Unterstützung durch die Regierungen in der Schweiz, Österreich und Belgien für die Töchter Swiss, Austrian und Brussels, die Verhandlungen mit den Gewerkschaften über den drohenden Personalabbau, die Öffnung der Grenzen und das allmähliche Wiederhochfahren des Flugbetriebs.

Das Dax-Aus ist in erster Linie ein Schlag für das Image der Airline. Und auch deshalb ein Manko, weil die Lufthansa-Aktie künftig weniger im Fokus von Investoren und Anlegern stehen wird. Fondsmanager, die auf den Dax schauen, werden das Papier in ihren Portfolios und Depots untergewichten, also zu einem deutlich geringeren Anteil halten. Andere allerdings, die die zweite Börsenreihe im Blick haben, müssen künftig auch auf die Airline achten. Lufthansa gehörte vor knapp 32 Jahren am 1. Juli 1988 mit zu den Gründungsmitgliedern des Dax. Es ist der mit Abstand wichtigste Börsenindex in Deutschland und spiegelt jeden Tag das Geschehen an der Börse wider.

Entscheidend für die Zugehörigkeit zum Dax sind der Börsenwert eines Unternehmens, der Börsenumsatz und der Anteil des Free Float, also der Aktien, die nicht bei Großinvestoren liegen. Wer schlechter als auf Platz 45 steht fällt aus dem Dax. Lufthansa rangiert derzeit nur noch zwischen Platz 65 und 70.

Corona Schuld am Ausscheiden

Für das Ausscheiden der Lufthansa sorgt die dramatische Entwicklung des Unternehmens durch die Folgen der Corona-Pandemie mit dem seit Mitte März global weitgehenden Stillstand des Luftverkehrs. Erst jetzt nimmt er langsam wieder Fahrt auf. In der Folge hat sich der Aktienkurs der Lufthansa im Vergleich zum vergangenen Jahr zeitweise mehr als halbiert. Seit Jahresanfang liegt die Einbuße bei 37 Prozent. Auch die Staatshilfe im Umfang von neun Milliarden Euro konnte das nicht verhindern. Damit ist das Papier Schlusslicht im Dax. Vorübergehend stand der Kurs bei nur noch rund sieben Euro, aktuell sind des knapp elf Euro. Ende 2017 waren es noch 30 Euro. Am Freitag aber legte das Papier zeitweise um mehr als sieben Prozent zu und stand damit an der Spitze des Index.

Das bevorstehende Ausscheiden aus dem Dax spielte dabei keine Rolle. Hauptgrund nach Ansicht von Analysten: Die allmähliche Öffnung der Grenzen und der damit verbundene zunehmende Reiseverkehr. Und die gute Entwicklung der Aktien wichtiger Wettbewerber wie KLM/Air France, IAG (BritishAirways/Iberia) oder Easyjet.

Die Lufthansa ist nicht der einzige prominente Konzern, der sich in der jüngeren Vergangenheit aus dem Dax verabschieden musste. Im September vergangenen Jahres traf es den Industrie-Konzern ThyssenKrupp, im Herbst 2018 die Commerzbank. Insgesamt mussten bislang sieben Gründungskonzerne den Dax verlassen. Die Lufthansa ist künftig im M-Dax gelistet, bei den Unternehmen aus der zweiten Reihe, wie es an der Börse heißt. Der M-Dax zählt 60 Mitglieder.

Seit Monaten lag die Lufthansa gemessen am Börsenwert im Dax auf dem letzten Platz. Aktuell wird die Airline noch mit knapp 4,9 Milliarden bewertet. Davor rangiert Covestro mit 6,7 und MTU mit 8,7 Milliarden Euro. Mit großem Abstand an der Spitze steht der Softwarekonzern SAP. Er bringt es auf einen Börsenwert von 145,5 Milliarden Euro. Dahinter folgt Linde mit 98 Milliarden oder Siemens (88 Milliarden) und Allianz mit 77 Milliarden Euro.

Ersetzt wird Lufthansa im Dax durch den Immobilienkonzern Deutsche Wohnen. Er wird aktuell mit 15,2 Milliarden Euro bewertet. Ginge es tatsächlich nur nach dem Börsenwert müsste der Dax allerdings noch weiter verändert werden. Im M-Dax steht Airbus mit 56 Milliarden Euro an der Spitze vor Siemens Healthineers mit 45 Milliarden und dem Laborausrüster Sartorius mit 22 Milliarden Euro.

