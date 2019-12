Vor dem Fahrplanwechsel fehlen Züge und Lokführer

Stuttgart/Mannheim.Moderne Züge, besserer Takt, ausgeweitetes Angebot, private Betreiber: Mit dem Fahrplanwechsel zum 15. Dezember und der Inbetriebnahme vieler Strecken durch neue private Betreiber beginnt für viele Bahnfahrer in Baden-Württemberg eine neue Zeitrechnung. Mancherorts allerdings zunächst nur auf dem Papier. Weil zahlreiche von den neuen Streckenbetreibern Abellio und Go-Ahead bestellte Züge gar nicht oder zu spät für einen Testbetrieb geliefert wurden, gibt es noch keine Zulassungen durch das Eisenbahnbundesamt (EBA). Und da es zudem an Lokführern mangelt, lässt die landesweite Zeitenwende im regionalen Schienenverkehr für unbestimmte Zeit auf sich warten.

Zunächst dürften Verspätungen, überlastete Waggons und Zugausfälle auf einzelnen Strecken weiter zum Alltag der Bahnkunden gehören. Wann und in welchem Umfang Reisende mit Zeitkarten für Ausfälle oder Verspätungen entschädigt werden, steht noch nicht fest. Im Januar wollen das baden-württembergische Verkehrsministerium und die Streckenbetreiber dazu Gespräche führen.

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne), der am Montag in Stuttgart das neue Fahrplanangebot gemeinsam mit den Vertretern der Netzbetreiber von DB Regio, Abellio, Go-Ahead, SWEG und Westfrankenbahn vorstellte, räumte denn auch ein, mit der Entwicklung insgesamt nicht zufrieden zu sein. „Aber es ist bei weitem nicht so schlecht, wie es medial rüberkommt“, sagte Hermann. „Einzelne Zugausfälle und Verspätungen haben in der öffentlichen Wahrnehmung zu einer Schieflage geführt. Tatsächlich haben wir bereits jetzt auf vielen Strecken eine deutliche Verbesserung des Angebots. Wir haben mehr Züge, mehr Haltestellen, bessere Takte“.

Entschädigungen absehbar

Tausende von Pendlern profitierten laut Hermann bereits von den zum Juni 2019 in einer ersten Stufe umgesetzten Neuerungen, etwa der Einführung des Halbstundentakts auf der Strecke Stuttgart-Karlsruhe. Früher, so rechtfertigte der Minister die Anlaufschwierigkeiten der neuen Betreiber, sei bei weitem nicht alles besser gewesen: „Wir hatten vor der Neuvergabe der Netze mit der DB Regio große Probleme, das sollte nicht vergessen werden. Und es war viel teurer.“

Hauptursache der Probleme sind laut Hermann die anhaltenden Lieferprobleme der Zughersteller Stadler und Bombardier. Die müssen zwar die Besteller und das Land für den Ausfall der Züge teuer entschädigen. Schneller sind die neuen Züge dadurch aber nicht fertig. Damit hatten weder die Betreiber noch das Land gerechnet. „Ich hätte nie gedacht, dass einer der größten Hersteller für Schienenfahrzeuge nicht in der Lage ist, Fahrzeuge nur einigermaßen pünktlich zu liefern. Und ich hätte nie gedacht, dass eine Musterfirma wie Stadler aus der Schweiz nicht pünktlich ist“, kommentierte Hermann.

Mannheim-Verbindung betroffen

Betroffen ist vor allem der Anbieter Abellio, der als Betreiber der Neckartal-Strecke künftig auch Mannheim anfährt. So wurden laut Rolf Schafferath, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung, lediglich sechs der 25 für den Betrieb der Neckartal-Strecke bestellten Bombardier-Züge ausgeliefert, ein siebter soll im Dezember folgen. Um den Streckenbetrieb dennoch sicherzustellen, leiht sich Abellio Züge aus – etwa vom vorherigen Streckenbetreiber DB Regio. Sollten weitere Züge notwendig sein, werde Abellio einen anderen Hersteller suchen, sofern die Ausschreibung dies ermögliche, erklärte Schafferath.

Fast allen Anbietern gemein ist dagegen die chronisch dünne Personaldecke: Trotz reichlich Job- und Ausbildungsangeboten auch für Quereinsteiger fehlen Lokführer. „Der Beruf ist mit seinen Verdienstmöglichkeiten und der Schichtarbeit in einem Hochlohnland wie Baden-Württemberg einfach nicht mehr attraktiv“, befand Hermann. Nach wie vor hält Hermann einen „Lokführer-Pool“, über den das Land bei Engpässen Zugführer an die Unternehmen ausleihen könnte, für eine wünschenswerte Lösung. Die Verhandlungen darüber waren zuletzt allerdings ins Stocken geraten.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer schätzt, dass bundesweit schon jetzt etwa 1500 Lokführer fehlen, nicht nur bei der Deutschen Bahn, sondern auch bei Mitbewerbern oder im öffentlichen Nahverkehr.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.12.2019