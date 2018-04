„Vor Opel liegt noch ein harter Weg“

Anzeige

Das Hauptproblem aber sind die Kosten vor allem in den deutschen Werken. Pro Mitarbeiter verkaufte Opel rund 30 Autos im Jahr, bei PSA mit den Marken Peugeot, Citroen und DS seien es 35, rechnen die Experten des Center Automotive Research der Uni Duisburg-Essen vor.

Altersteilzeit ausgeweitet

Deren Schätzungen zufolge hat Opel mehrere Tausend Mitarbeiter zu viel an Bord. Mit Kurzarbeit versucht Opel seit Jahresanfang gegenzusteuern, seit 1. April gilt in etlichen Bereichen die 35- statt der 40-Stunden-Woche. Die Altersteilzeit wird ausgeweitet. Ende März haben sich Geschäftsleitung und Betriebsrat auf ein freiwilliges Abfindungsprogramm geeinigt. Es soll um Beträge von bis zu 275 000 Euro gehen.

Immerhin hat PSA dem Opel-Entwicklungszentrum in Rüsselsheim und seinen 7000 Ingenieuren und Experten weitere wichtige Kompetenzen für die Entwicklung von wichtigen Teilen übertragen. Aber Entscheidungen über Investitionen in die deutschen Werke in Rüsselsheim, Eisenach und Kaiserslautern mit insgesamt rund 8000 Produktionsmitarbeiten stehen noch aus.

„Es gibt keinen Plan, Deutschland bei den Investitionen auszusparen“, versichert Lohscheller. Gesamtbetriebschef Wolfgang Schäfer-Klug fordert „konstruktive“ Vorschläge für Investitionen auch in die deutschen Werke, betont, dass die Beschäftigten schon erhebliche Zugeständnisse geleistet hätten. „Wir akzeptieren keine nachgereichten Bedingungen für Verträge, die von PSA anerkannt, übernommen und rechtskräftig sind.“ Allerdings gilt der dort festgezurrte Kündigungsschutz nur noch bis Ende des Jahres.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.04.2018