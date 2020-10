„Vorbereitung auf Krisen ist Zeichen von Vernunft“

Mannheim/Worms.Germann Jossé forscht über das Krisenmanagement von Unternehmen. Während Corona sicher aktueller denn je. Er appelliert, sich aktiv mit Bedrohungen, Krisen und Großstörungen zu befassen – und zwar, bevor sie eintreten.

Herr Jossé, wie können sich Unternehmen auf etwas vorbereiten, das unvorhersehbar ist?

Germann Jossé: Das geht schon – indem Unternehmen insgesamt ihre Widerstandskraft erhöhen. Dazu gehören etwa kürzere Wege, damit notwendige Entscheidungen schneller getroffen werden. Prozessverantwortliche, die ihr Handwerk verstehen. Und dass möglichst alle im Unternehmen mitdenken und immer ein offenes Auge für Gefahren haben. Corona ist sicher ein spezieller Extremfall, ähnlich der Finanzkrise. Bei bestimmten Branchen sind die Umsätze komplett weggebrochen, während andere besser weggekommen sind.

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass viele Unternehmen grundsätzlich nicht auf Krisen vorbereitet sind. Weshalb?

Jossé: Viele Unternehmer nehmen sich keine Zeit dafür, stattdessen geht das Tagesgeschäft vor. Alles, was in den hypothetischen Bereich geht, ist wenig sexy. Der Nutzen ist nicht sofort erkennbar. Dabei sollte unternehmerisches Handeln von Vernunft geleitet sein. Sich auf Krisen und Großstörungen vorzubereiten, ist ein Zeichen von Vernunft. Wir brauchen eine Umkehr hin zu vernünftiger Vorsorge.

Wie meinen Sie das?

Jossé: Jede Großstörung kann eine zerstörerische Kettenreaktion auslösen. Sie zu analysieren und zu managen, kann Ausmaß der Störung und Folgewirkungen deutlich reduzieren. Es ist ein Muss für jedes Unternehmen, seine kritischen Prozesse abzusichern, die Lieferketten zum Beispiel. Dazu braucht es einen breiten Blick.

Ist das die Aufgabe Ihrer Disziplin, dem Kontinuitätsmanagement – oder in der Fachsprache Business Continuity Management?

Jossé: Genau. Strategisches Management fragt, was zu tun ist, damit die Dinge laufen. Ergänzend fragt Business Continuity Management, was zu tun ist, falls sie nicht laufen – beziehungsweise, dass sie dennoch weiterlaufen. Das ist übrigens auch ein wichtiger Wettbewerbsfaktor. Business Continuity Management kümmert sich um jede Form von Großstörungen, egal, wodurch sie ausgelöst ist. Derzeit sind wir wohl auf die Corona-Krise fixiert, vergessen dabei leicht die vielen anderen Auslöser und Erscheinungsformen .

Welche?

Jossé: Erst vor Kurzem ist wieder der Steamcracker der Ludwigshafener BASF ausgefallen, was Stunde für Stunde richtig viel Geld kostet. Da gilt es schnell zu handeln – und vor allem im Vorhinein; so macht es auch die BASF und ist auf derartige Störfälle vorbereitet, betreibt also Business Continuity Management.

Kostet das nicht viel Geld?

Jossé: Doch, aber das Beispiel BASF zeigt: Ohne Business Continuity Management würde es viel teurer!

Fällt es kleinen Mittelständlern schwerer vorzusorgen als großen Konzernen?

Jossé: Nicht unbedingt. An der Hochschule in Worms untersuchen wir Fälle aus der Praxis. Studierende entwickeln tragfähige Konzepte für Mittelständler. Auch kleinere Unternehmen können schon einiges tun. Das ist kein Hexenwerk.

Nennen Sie ein Beispiel.

Jossé: Ein Autozulieferer bekommt einen Rohstoff nicht, den er dringend braucht: ein ganz spezielles Schaummaterial zu Isolierzwecken. Bisher hat sich der Autozulieferer auf nur einen Hersteller verlassen. Dabei wäre es relativ einfach gewesen, schon im Vorfeld einen weiteren zu suchen, der im Notfall in die Bresche springt.

Hat Corona Unternehmen sensibilisiert, sich künftig besser auf mögliche Krisen vorzubereiten?

Jossé: Ich befasse mich jetzt schon seit zehn Jahren mit Business Continuity Management – und bin mir oft wie der einsame Rufer in der Wüste vorgekommen. Das Interesse steigt mittlerweile – langsam, aber es steigt. Im Vergleich zu anderen Ländern ist Deutschland aber noch weit abgeschlagen.

Warum das?

Jossé: Vorreiter sind tatsächlich Großbritannien und die USA. Angloamerikaner haben zu Risikomanagement eine ganz andere Einstellung, das beginnt schon bei der Fehlerkultur. In Europa ist zudem die Schweiz ziemlich weit, weil dort ein größerer Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis stattfindet. Deren Umgang miteinander ist respektvoller, der Austausch gewollt und lebendig. Das vermisse ich in Deutschland.

Steckt in Krisen wirklich eine Chance, wie immer gesagt wird?

Jossé: Grundsätzlich ja! Um Autor Max Frisch zu zitieren: „Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen.“ Manche Dinge können sogar besser werden als vorher. Beispiel: Ein Feuer zerstört eine Maschine. Der Unternehmer kauft sich eine neue, die viel effizienter arbeitet. Grundsätzlich wünschen sich viele Menschen oft ein schnelles Zurück zu alten Strukturen – und wollen gar nicht umdenken. So verpassen sie eine große Chance; denn Geschäftsmodelle lassen sich verbessern, Schwachstellen beseitigen und vielleicht sogar weitere Standbeine finden. Insofern hoffe ich, dass aus Corona einige Lehren gezogen werden.

