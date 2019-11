Vorboten der Tarifrunde

Aus den Zentralen der großen Metallunternehmen kommen derzeit widersprüchliche Signale. Mercedes-Benz zum Beispiel meldet für das letzte Quartal einen neuen Absatzrekord, und praktisch gleichzeitig bringt der Vorstand einen kompletten Verzicht auf die nächste, noch gar nicht verhandelte Lohnerhöhung ins Gespräch. Man kann seine Mitarbeiter schon mit weniger Zumutungen auf die Palme bringen. Auch der Weltkonzern Bosch profiliert sich derzeit mit überraschend harten Sparmaßnahmen und dem Abbau von tausenden Stellen. Dabei ist man sich nicht einig, wie tief das Konjunkturtal ist, durch das die Branche watet. Dazu kommt die Umstellung auf E-Mobilität und autonomes Fahren. Die Gewerkschaft unterstellt, dass manches Unternehmen die Lage ausnutzt, um die Rendite zu optimieren. Unbestreitbar ist aber, dass die technologischen Umwälzungen in den Autokonzernen extrem hohe Investitionen erfordern.

Zur Unübersichtlichkeit trägt die anstehende Tarifrunde bei. Nach dem letzten Abschluss haben viele Unternehmer die hohen Belastungen beklagt und schon einmal klargestellt, dass es so nicht weitergehen könne. Viele drohten vor eineinhalb Jahren mit dem Austritt aus dem Arbeitgeberverband. Es gehört zum Einmaleins der Tarifpolitik, dass die Arbeitgeber im Vorfeld von Verhandlungen die Lage schwärzer malen, als sie real ist. Und die Gewerkschaft braucht Emotionen, um die eigene Basis in Kampfbereitschaft zu versetzen. Dazu dient der Aktionstag in der nächsten Woche sicherlich auch.

