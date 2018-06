Anzeige

Die jüngsten EU-Strafzölle haben eine Vorgeschichte. Sie sind die Antwort auf Donald Trumps Entscheidung, die Einfuhr von Stahl und Aluminium in die USA zu verteuern. So kommt eine Spirale in Gang. Die Bundesregierung ist es gewohnt, sich über die Verteilung des Überflusses zu streiten. Doch wenn die Wirtschaft demnächst weniger wächst, bleiben auch die Steuereinnahmen hinter den Erwartungen zurück, gibt es weniger zu verteilen. So könnten die gestern in Kraft getretenen EU-Sanktionen auch Vorboten des Abschwungs sein.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.06.2018