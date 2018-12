Vorsicht geboten

Diese Zahl klingt großartig: Mehr als 100 Millionen Euro Umsatz erwartet das baden-württembergische Handwerk in diesem Jahr. Die gute Konjunktur und volle Auftragsbücher sind eigentlich Zeichen für eine gute Entwicklung. Doch so positiv die Nachrichten sind– die Lage ist nicht so rosig, wie manche Zahlen das glauben machen. Denn Teil der Wahrheit ist auch: In der Region Rhein-Neckar arbeiten zwei von drei Handwerksbetrieben an der Kapazitätsgrenze. Für viele Firmen bedeutet das, dass Aufträge nur mit Verzögerung erledigt werden können oder die Mitarbeiter sehr viele Überstunden leisten.

Und die Entwicklung beim Personal ist lange nicht so positiv wie beim Umsatz. In der Region stiegen die Beschäftigungszahlen in diesem Jahr nur um 0,2 Prozent. Gemessen an einer Steigerung des Umsatzes von vier Prozent ist das auf Dauer zu wenig. Den Personalmangel bekommt der Kunde bereits heute zu spüren, wenn er mehrere Wochen oder gar Monate auf einen Handwerker warten muss.

Das Handwerk steht also trotz der guten Umsatzzahlen vor großen Herausforderungen. Hier sind Politik und Wirtschaft gleichermaßen gefragt. Die Politik muss gute Rahmenbedingungen für die Betriebe schaffen. Die Unternehmen müssen aber auch ihrerseits mit attraktiven Arbeitsbedingungen dafür sorgen, dass noch mehr junge Leute in Zukunft ein Handwerk erlernen wollen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.12.2018