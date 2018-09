Vorwärts denken

Mit Porsche steigt der erste deutsche Autobauer aus der Diesel-Technologie aus. Als Hersteller teurer Sportwagen kann er sich das leisten. Denn dessen Kunden legen in der Regel vor allem auf eine starke Motorleistung wert. Dieselmotoren waren bei Porsche nur ein Nebenprodukt. Deshalb ist diese Entscheidung kein Warnsignal für das mögliche Ende des Selbstzünder-Antriebs.

Die Ankündigung kann man aber durchaus als kleine Drohung in Richtung der Bundesregierung betrachten, zumal die Nachricht unmittelbar vor dem Treffen der Autobosse mit der Bundeskanzlerin bekannt wurde. Deren Regierung steckt in einem Dilemma. Einerseits wird der verbrauchsarme Antrieb noch gebraucht, um die Klimaziele einzuhalten. Andererseits ist den Bürgern angesichts von Wertverlusten und Fahrverboten der schonende Umgang mit den Verursachern der Krise nicht vermittelbar.

Verkehrswende überfällig

Es geht dabei um mehr als eine endgültige Aufarbeitung des nun drei Jahre währenden Diesel-Skandals. Es geht um eine zukunftsfähige Neuaufstellung der wichtigsten volkswirtschaftlichen Branche und die Gestaltung einer überfälligen Verkehrswende. Das Thema wurde bisher sträflich vernachlässigt und weitgehend der Industrie überlassen.

Diese Nachlässigkeit zeigt sich nun auch beim elementaren Ausbau der digitalen Infrastruktur. In dieser Woche werden die Bedingungen für die Versteigerung der Lizenzen für das superschnelle 5G-Netz festgelegt. Auch hier will die Bundesregierung vor allem die Unternehmen der Branche gewähren lassen, statt eine flächendeckende Versorgung mit dieser Technologie vorzuschreiben. Diese Laissez-Faire-Haltung hat sich im Umgang mit der Autoindustrie gerächt und könnte das Land auch bei der Digitalisierung weit zurückwerfen, zumindest in weiten Teilen.

