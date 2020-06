Vorwärts denken

Wer am lautesten schreit, bekommt oft am meisten. Wenn diese Regel weiterhin gilt, darf sich die Autoindustrie bei ihren Vertretern für eine Kaufprämie vom Steuerzahler bedanken. Dabei wäre dies eine ebenso einfalls- wie wirkungslose Subvention, auch wenn der wichtigste Sektor der Industrie damit kurzfristig stabilisiert werden könnte.

Andere Ziele sind ebenso wichtig und deutlich zukunftsgewandter. Wenn es schon ein Konjunkturpaket geben soll, dann muss es die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland in den Mittelpunkt stellen. Verbrennungsmotoren wird es zwar noch lange geben. Die Zukunft sind sie nicht. Gefördert werden müssten all jene Bereiche der Wirtschaft, die Arbeitsplätze für die kommenden Jahrzehnte versprechen, vor allem jedoch die Infrastruktur für eine leistungsfähige und klimafreundliche Produktion von Waren und Dienstleistungen. Gefragt ist zudem eine gerechte Verteilung der Fördermilliarden über alle wichtigen Branchen hinweg, sofern sie der Weiterentwicklung der erfolgreichen Wirtschaftsstruktur im Zeichen des Klimaschutzes dienen oder unverzichtbare Beschäftigung bieten.

In dieser Woche stellt die Bundesregierung nicht nur die Weichen für eine rasche Überwindung der Krise, sondern auch für die Richtung der Volkswirtschaft in Deutschland. Ein Kraftakt dieser Größenordnung lässt sich nur bewältigen, wenn er zugleich eine Investition in die Zukunft ist. Denn die Kosten dafür müssen in den kommenden Jahrzehnten erwirtschaftet werden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.06.2020