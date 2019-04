Vorwürfe gegen Boeing

Ein Dreamliner steht auf einem Flughafen in den USA. © dpa

New York.Ein Bericht über angebliche Mängel bei der Produktion des Langstreckenjets 787 „Dreamliner“ bringt den US-Luftfahrtriesen Boeing weiter unter Druck. Der „New York Times“ zufolge hat der Konzern in den vergangenen zehn Jahren wiederholt Hinweise auf Sicherheitsrisiken erhalten, diese jedoch teilweise ignoriert. Die Zeitung beruft sich auf Hunderte Seiten an internen E-Mails, Dokumente des Unternehmens und Interviews mit Mitarbeitern. Konkret geht es um teils massive Sicherheitsbedenken bei der „Dreamliner“-Herstellung in Boeings Werk in North Charleston. Überhöhter Produktionsdruck und mangelnde Qualifikation von Mitarbeitern sollen angeblich zu gefährlichen Mängeln geführt haben. So seien etwa Metallspäne nicht ordentlich beseitigt und defekte Teile in den Fliegern installiert worden, heißt es. Boeing wies die Vorwürfe zurück. Man produziere in dem Werk auf dem höchsten Qualitätsniveau der Firmengeschichte.

